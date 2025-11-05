«Балтике» предсказали спад: «Они не смогут повторить путь «Лестера»

Дмитрий Булыкин считает, что результаты «Балтики» в скором времени ухудшатся.

Калининградцы набрали 27 очков в 14 турах РПЛ.

Они идут на 4-м месте в таблице лиги – выше «Локомотива», «Спартака» и «Динамо».

До зимней паузы команде осталось сыграть с «Краснодаром», «Оренбургом», «Спартаком» и «Крыльями Советов».

«Сейчас таблица очень плотная, поэтому у «Балтики» по любому будет спад. Следующий матч с «Краснодаром», но на желтых и красных карточках у калининградцев будет возможность притормозить соперника. Перед зимней паузой «Балтики» не будет в пятерке чемпионата.

Могут ли они повторить путь «Лестера»? Нет, конечно, не появится никакой «Лестер» из «Балтики».

У англичан был хороший бюджет, Варди что творил! Это такой пример, который происходит один раз в много лет. Частенько большие деньги выигрывают схватку в футболе», – сказал Булыкин.