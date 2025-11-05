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  • Три лучших футболиста первой части сезона по версии Губерниева

Три лучших футболиста первой части сезона по версии Губерниева

5 ноября 2025, 12:30
4

Комментатор Дмитрий Губерниев выделил трех лучших футболистов первой части сезона РПЛ.

«Лучшие игроки этого сезона? Кордоба, Батраков и Кисляк.

Джон ещe в прошлом сезоне выглядел лихо, так же и сейчас. Только удалился в игре со «Спартаком».

С Батраковым всe понятно, но нужно, чтобы он был стабилен в каждом матче. Когда команда сильная, как «Зенит», у него не всe получается.

Кисляк – тоже огромный молодец, фундаментальный игрок для нынешнего ЦСКА», – сказал Губерниев.

  • Кордоба забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
  • На счету Батракова 10 голов и 4 ассиста в 14 играх.
  • Кисляк в 14 матчах забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Краснодар Кордоба Джон Кисляк Матвей Батраков Алексей Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
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Цугундeр
1762335342
)) До сих пор хриначит, с Краснодара..) Вот и пускай таких в командировку..
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trener7
1762336827
Кордоба лучший!
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mamba9090909
1762337425
"С Батраковым всe понятно, но нужно, чтобы он был стабилен в каждом матче. Когда команда сильная, как «Зенит», у него не всe получается...." Простыми словами - Молодец среди овец, а среди молодцов и сам овца.))
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boris63
1762340193
Этот то куда с веслом и тоже в футбол лезет.
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