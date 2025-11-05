Три лучших футболиста первой части сезона по версии Губерниева

Комментатор Дмитрий Губерниев выделил трех лучших футболистов первой части сезона РПЛ.
«Лучшие игроки этого сезона? Кордоба, Батраков и Кисляк.
Джон ещe в прошлом сезоне выглядел лихо, так же и сейчас. Только удалился в игре со «Спартаком».
С Батраковым всe понятно, но нужно, чтобы он был стабилен в каждом матче. Когда команда сильная, как «Зенит», у него не всe получается.
Кисляк – тоже огромный молодец, фундаментальный игрок для нынешнего ЦСКА», – сказал Губерниев.
- Кордоба забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
- На счету Батракова 10 голов и 4 ассиста в 14 играх.
- Кисляк в 14 матчах забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
Источник: Metaratings.ru