Три лучших футболиста первой части сезона по версии Губерниева

Комментатор Дмитрий Губерниев выделил трех лучших футболистов первой части сезона РПЛ.

«Лучшие игроки этого сезона? Кордоба, Батраков и Кисляк.

Джон ещe в прошлом сезоне выглядел лихо, так же и сейчас. Только удалился в игре со «Спартаком».

С Батраковым всe понятно, но нужно, чтобы он был стабилен в каждом матче. Когда команда сильная, как «Зенит», у него не всe получается.

Кисляк – тоже огромный молодец, фундаментальный игрок для нынешнего ЦСКА», – сказал Губерниев.