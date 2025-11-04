Ташуев считает Челестини обычным тренером: «У нас с Петра I идeт прелюбодейство перед иностранцами»

Российский тренер Сергей Ташуев не понимает восторга от работы Фабио Челестини в ЦСКА.

Армейцы набрали 30 очков в 14 турах РПЛ и занимают 2-е место в таблице лиги.

«Вот что особенного в Челестини? Ну, правильно расставил акценты. Вот был Николич, говорили про ромб, но с четырьмя опорными – это не ромб, а просто владением мячом. Пьянич, Бистрович, Обляков и Кисляк – это все центральные хавбеки без скорости. Скорость добавляли только латерали.

Так вот Челестини просто сделал акцент – поставил быстрых футболистов на полуфланги. Это что-то особенное, что ли? Ну, тренер и тренер. В нем нет ничего сверхъестественного, нормальный. Доказывать надо большим временем, как Романцев и Газзаев.

Меня это порой удивляет. Вот я достигаю с «Ахматом» один из лучших показателей по ожидаемым голам в России, третье место по статистике в Европе было. Мы столько моментов не забили. Все было тихо.

А тут про Челестини говорят. Ничего особенного нет, молодец. Нормальный тренер, как все. У меня доминирующий футбол, прессинг. Я с «Факелом» прессинговал «Спартак». Мой футбол очень сложный, долго объяснять. Я с «Ахматом» занял пятое место – лучшее в истории.

А тут Челестини пришел и сразу: «Ах!» У нас с Петра I идет прелюбодейство перед иностранцами. В России такие же умные тренеры, как в Испании. Просто там идеальные условия для футбола», – сказал Ташуев.