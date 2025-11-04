Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ташуев считает Челестини обычным тренером: «У нас с Петра I идeт прелюбодейство перед иностранцами»

Ташуев считает Челестини обычным тренером: «У нас с Петра I идeт прелюбодейство перед иностранцами»

Вчера, 21:09
12

Российский тренер Сергей Ташуев не понимает восторга от работы Фабио Челестини в ЦСКА.

  • Армейцы набрали 30 очков в 14 турах РПЛ и занимают 2-е место в таблице лиги.

«Вот что особенного в Челестини? Ну, правильно расставил акценты. Вот был Николич, говорили про ромб, но с четырьмя опорными – это не ромб, а просто владением мячом. Пьянич, Бистрович, Обляков и Кисляк – это все центральные хавбеки без скорости. Скорость добавляли только латерали.

Так вот Челестини просто сделал акцент – поставил быстрых футболистов на полуфланги. Это что-то особенное, что ли? Ну, тренер и тренер. В нем нет ничего сверхъестественного, нормальный. Доказывать надо большим временем, как Романцев и Газзаев.

Меня это порой удивляет. Вот я достигаю с «Ахматом» один из лучших показателей по ожидаемым голам в России, третье место по статистике в Европе было. Мы столько моментов не забили. Все было тихо.

А тут про Челестини говорят. Ничего особенного нет, молодец. Нормальный тренер, как все. У меня доминирующий футбол, прессинг. Я с «Факелом» прессинговал «Спартак». Мой футбол очень сложный, долго объяснять. Я с «Ахматом» занял пятое место – лучшее в истории.

А тут Челестини пришел и сразу: «Ах!» У нас с Петра I идет прелюбодейство перед иностранцами. В России такие же умные тренеры, как в Испании. Просто там идеальные условия для футбола», – сказал Ташуев.

Еще по теме:
Ташуев сказал, чего не хватает ЦСКА: «Это большая проблема» 4
Ташуев тремя словами описал возможное назначение Риеры в «Спартак» 8
Ташуев раскрыл клуб топ-лиги Европы, который мог возглавить
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ташуев Сергей Челестини Фабио
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1762280743
Знаток истории хренов! Ташуев это тело со свистком в зубах, не умеющее пользоваться гаджетами , так необходимыми для тренировок современного тренера.Это неотёсанное изрыгающее дно, мешающее развитию нашего футбола.
Ответить
Интерес
1762281220
Скучающий тренер-неудачник не знает, что изрыгает из своего чрева.Ибо "ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ" в церковных правилах-это нарушение супружеской верности мужем или женой.
Ответить
Play
1762283210
Если бы господин Ташуев, в перерывах между нытьём о том, что никто не зовёт его на работу, хоть немного почитал историю своей страны. То, с удивлением, обнаружил бы, что иностранцы на протяжение всей её истории привлекались для строительства того государства, в котором мы живём. И было это ещё задолго до петровских времён. Ибо сколько ты лаптем по дереву не колоти, корабль из него не выйдет.
Ответить
Бан
1762283373
Если ты такой умный, то почему никому не нужный?
Ответить
erybov1965
1762284662
Полностью согласен, но полностью полагаться сейчас на это не стоит, так как об этом всем известно, значит, можно использовать по-разному.
Ответить
mihail200606
1762285631
Ташуев временем что-то доказал о себе?) Ничего ..а у Челестини времени то ещё толком и не было..Ташуев главный обиженка в нашем футболе становится
Ответить
Айболид
1762287405
Чаво идёт ? Прелюбодейство ? Это иностранцы в своей "инострании" прелюбодейство творят ,все со всеми и всего со всем .
Ответить
АЛЕКС 58
1762299194
Этому неудачнику больше подходит фамилия Самохвалов. Как ты себя не хвали,а никому и даром не нужен
Ответить
subbotaspartak
1762310892
...У меня доминирующий футбол, прессинг. Я с «Факелом» прессинговал «Спартак». Мой футбол очень сложный, долго объяснять. Я с «Ахматом» занял пятое место – лучшее в истории.... Я-я-я-головка ташуя. А тут Челестини пришел и сразу: «Ах!» У нас с Петра I идет прелюбодейство перед иностранцами.... У вас может быть...
Ответить
Oldtrafford83
1762319648
Плохому танцору как говорится....
Ответить
Главные новости
Министр спорта России исключил отмену Fan ID: «Оно будет расширяться на новые матчи и кубки»
18:27
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ
18:18
Кубок России. «Краснодар» вырвал победу над «Оренбургом» (3:1) в первом четвертьфинале Пути РПЛ
17:59
3
Алаев представил стратегию развития РПЛ до 2030 года
17:40
2
Роналду эмоционально высказался о гибели Диогу Жоты
17:31
Бубнов указал на игрока РПЛ, столкнувшегося с судейским бандитизмом
17:17
2
Реакция президента «Барселоны» на новость об уходе Флика
16:50
3
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет
16:39
9
В ДНР хотят провести на «Донбасс Арене» финал Кубка России и матч сборной
16:29
5
Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
15:53
5
Все новости
Все новости
Глушаков назвал европейского тренера, у которого хочет пройти стажировку
17:05
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет
16:39
9
Гончаренко охарактеризовал руководителей бывших клубов
16:04
Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
15:53
5
Губерниев объяснил, почему не верит в допуск женской сборной России до отбора ЧМ-2027
15:43
1
Ташуев похвалил «Зенит» за продление контракта с легионером
15:30
1
Мостовой: «Когда я и Глушаков будем в «Спартаке», все будет хорошо»
15:15
11
«Балтике» предсказали спад: «Они не смогут повторить путь «Лестера»
14:28
1
Ари вспомнил встречу с болельщиками «Спартака»: «Один из них показал пистолет»
14:14
18
Круговой высказался о возможном переходе Головина в «Зенит» вместо ЦСКА
13:59
2
У Гончаренко сорвалась стажировка в Лондоне: «Как только узнали, что я русскоговорящий»
13:45
1
Реакция жены Карпина на смерть телезвезды
13:20
1
Смолов обвинил Станковича в неуважении к России
13:19
11
Садыгов вызван в РФС по делу «Химок»
12:54
2
Азамат Мусагалиев определил основную проблему «Спартака»
12:40
11
Три лучших футболиста первой части сезона по версии Губерниева
12:30
4
Мостовой определил фаворита на победу в РПЛ
12:19
3
Женскую сборную России могут допустить до отбора ЧМ-2027
12:15
8
Глебов выбыл до конца года из-за травмы
11:53
1
ФотоБубнов поставил оценки игрокам «Краснодара» и «Спартака»
11:42
3
Названа «космическая» сумма, за которую «Зенит» готов расстаться с Педро
11:31
11
Дегтярев раскритиковал клубы РПЛ: «Некоторые матчи напоминают игры Латинской Америки»
11:21
10
ВидеоРПЛ назвала лучшего футболиста октября
11:14
6
Генич отреагировал на первое поражение «Локомотива» в сезоне
10:57
3
Глушаков назвал двух фаворитов РПЛ: «Спартак» выглядит безобразно»
10:46
3
Губернатор Самарской области высказался об уходе Адиева из «Крыльев»
10:35
3
Тарасова ответила, можно ли считать российский футбол великим
10:25
4
Бубнов жестко разнес тренера РПЛ: «Кто он такой?»
10:13
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 