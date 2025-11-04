Британский король посвятил Бекхэма в рыцари

Король Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари на церемонии в Виндзорском замке в Беркшире.

Бывший капитан сборной Англии получил право на титулование «сэр», а его супруга Виктория – на титулование «леди».

50-летний Бекхэм удостоился рыцарского звания за «заслуги перед футболом и британским обществом».

Вот как это было.

Сборная Англии в соцсетях поздравила экс-полузащитника и показала его с титулом рыцаря-бакалавра. Это значит, что Бекхэм посвящен монархом, но не входит в организованные рыцарские ордена Великобритании.

Фото: твиттер сборной Англии