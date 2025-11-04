Введите ваш ник на сайте
Британский король посвятил Бекхэма в рыцари

Вчера, 17:56
9

Король Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари на церемонии в Виндзорском замке в Беркшире.

Бывший капитан сборной Англии получил право на титулование «сэр», а его супруга Виктория – на титулование «леди».

50-летний Бекхэм удостоился рыцарского звания за «заслуги перед футболом и британским обществом».

Вот как это было.

Сборная Англии в соцсетях поздравила экс-полузащитника и показала его с титулом рыцаря-бакалавра. Это значит, что Бекхэм посвящен монархом, но не входит в организованные рыцарские ордена Великобритании.

Фото: твиттер сборной Англии

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Англия Бекхэм Дэвид
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1762273907
рыцарь) а до этого, как представитель пива стэлла артуа, бухал с шараповой)) вот доказательство: https://bombardir.ru/news/784783
Ответить
Айболид
1762274467
а макрон посвятил "объедкина" в жёны .)
Ответить
СильныйМозг
1762277382
Зная нравы английской короны, понятно, кто такой Бекхем, достойный любитель детей.
Ответить
18+
