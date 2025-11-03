Канчельскис определил главное разочарование сезона РПЛ

Андрей Канчельскис разочарован выступлением «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

«Главное разочарование сезона – «Динамо». И очевидно почему. Потому что нельзя одному человеку работать главным тренером в сборной и топ-клубе.

Нельзя так распыляться. Нужно выбрать одно место и спокойно там работать: или там, или там. Любому тренеру было бы тяжело в такой ситуации, не только Карпину.

Как думаете, почему в Европе нет таких ситуаций, когда человек работает в клубе и в сборной. У нас она есть, но и нет результатов», – сказал Канчельскис.