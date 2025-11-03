Канчельскис определил главное разочарование сезона РПЛ

Андрей Канчельскис разочарован выступлением «Динамо» под руководством Валерия Карпина.
«Главное разочарование сезона – «Динамо». И очевидно почему. Потому что нельзя одному человеку работать главным тренером в сборной и топ-клубе.
Нельзя так распыляться. Нужно выбрать одно место и спокойно там работать: или там, или там. Любому тренеру было бы тяжело в такой ситуации, не только Карпину.
Как думаете, почему в Европе нет таких ситуаций, когда человек работает в клубе и в сборной. У нас она есть, но и нет результатов», – сказал Канчельскис.
- «Динамо» набрало 17 очков в 14 турах РПЛ: 4 победы, 5 ничьих, 5 поражений.
- Команда занимает 8-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидера чемпионата – 15 баллов.
