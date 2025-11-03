Экс-директор «Спартака»: «Игра – жуть, страшно становится»

Бывший директор «Спартака» Юрий Первак шокирован игрой команды в 14-м туре РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Игра против «Краснодара» была полностью провалена, тактический план Станковича был провален совсем. На поле была одна команда. Спартаковцы жаловались, но они сами играли грубо. Судья Левников их просто пожалел, да и Станковича он пожалел. Игра была в одну калитку. «Краснодар» и «Спартак» – команды разного уровня, показалось, что это так. Команда не готова, а тренер опять что-то бурчит, руками машет. Это беспредел по отношению к футболистам.

Не знаю, за кого они уже играют. Барко вообще выключили полностью до его паса в голову Ливайю. Игры нет совсем у «Спартака». Я не понимаю, что Станкович там рассказывает. Жаль ребят, кто поехал смотреть эту игру. Это жуть! Страшно просто становится. Опустошение полное», – сказал Первак.