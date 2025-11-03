В «Ахмате» ответили на вопрос о доверии к Черчесову на фоне 6 матчей без побед

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров дал понять, что вопрос об отставке главного тренера Станислава Черчесова не стоит.

У «Ахмата» 6 матчей без побед.

В октябре грозненцы вылетели из FONBET Кубка России.

9 ноября «Ахмат» примет «Спартак».

«Этот вопрос не обсуждается. Есть ли спад или нет – это вопрос к главному тренеру. Кредит доверия к Черчесову? Что все начинают разгонять данную тему. Кредит какой-то. У меня, например, дебетовая карта, а не кредитная», – сказал Айдамиров.