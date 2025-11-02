Радимов: «У «Спартака» никаких шансов против «Краснодара»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак».

«Ребят, «Спартак» – «Краснодар». У «Спартака» нет никаких шансов. И не потому, что я там не люблю «Спартак» или что-то. Просто последние игры показывают: эта команда не та, что была в прошлом году, когда она обыгрывала всех и пришла там к зимнему перерыву чуть ли не в тройке.

«Краснодар» на голову сильнее в командной игре. А у «Спартака», по-моему, пропал интерес к этому чемпионату. И это будет показательный матч. Поэтому «Краснодар» победит с разницей минимум в два гола», – сказал Радимов.