РПЛ. «Оренбург» справился с «Сочи» (3:1), впервые победив при Ахметзянове

«Оренбург» в 14-м туре РПЛ победил дома «Сочи». В двух голах поучаствовал Хорди Томпсон.
Оренбуржцы идут в зоне переходных матчей, «Сочи» – в зоне вылета.
«Оренбург» впервые победил при главном тренере Ильдаре Ахметзянове.
«Сочи» не побеждает «Оренбург» с 2020 года.
Россия. Премьер-лига. 14 тур
Оренбург - Сочи - 3:1 (2:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Э. Гюрлюк, 9; 2:0 - М. Игнатов, 37 (в свои ворота); 2:1 - Ф. Камано, 40; 3:1 - Х. Томпсон, 62.
Источник: «Бомбардир»