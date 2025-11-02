Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Оренбург» справился с «Сочи» (3:1), впервые победив при Ахметзянове

РПЛ. «Оренбург» справился с «Сочи» (3:1), впервые победив при Ахметзянове

Вчера, 13:57
10

«Оренбург» в 14-м туре РПЛ победил дома «Сочи». В двух голах поучаствовал Хорди Томпсон.

Оренбуржцы идут в зоне переходных матчей, «Сочи» – в зоне вылета.

«Оренбург» впервые победил при главном тренере Ильдаре Ахметзянове.

«Сочи» не побеждает «Оренбург» с 2020 года.

Россия. Премьер-лига. 14 тур
Оренбург - Сочи - 3:1 (2:1) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Э. Гюрлюк, 9; 2:0 - М. Игнатов, 37 (в свои ворота); 2:1 - Ф. Камано, 40; 3:1 - Х. Томпсон, 62.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Обзор матча «Оренбург» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
Где смотреть матч «Оренбург» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 2 ноября 2025
Расписание матчей 1/4 финала Кубка России
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Оренбург Ахметзянов Ильдар
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1762081117
Игнатов забивает в каждом матче. Еще один игрок которого неправильно использовали в Спартаке и несправедливо замариновали на лавке!
Ответить
sochi-2013
1762081521
В Сочи не возвращайтесь!
Ответить
Боцман59rus
1762081678
_ надеюсь этого псевдоклупа близко не будет к РПЛ. Оренбург с победой
Ответить
Спартач80
1762081766
Две наложницы выдирали волосы друг-другу...
Ответить
Plyash
1762083572
С победой , древний город на Руси . Питерским фармаколлагам место в лиге рангом пониже .
Ответить
Чилим.
1762092077
так их...
Ответить
18+
  • Читайте нас: 