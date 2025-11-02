РПЛ. «Оренбург» справился с «Сочи» (3:1), впервые победив при Ахметзянове

«Оренбург» в 14-м туре РПЛ победил дома «Сочи». В двух голах поучаствовал Хорди Томпсон.

Оренбуржцы идут в зоне переходных матчей, «Сочи» – в зоне вылета.

«Оренбург» впервые победил при главном тренере Ильдаре Ахметзянове.

«Сочи» не побеждает «Оренбург» с 2020 года.