Вахания – о 10-минутном ВАР: «Я могу в душ сходить, кофе выпить, а линию все еще чертят»

Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал десятиминутный просмотр ВАР в матче 14-го тура РПЛ против «Акрона» (0:1).

Гол ростовчанина Егора Голенкова проверяли в течение 10 минут.

В итоге взятие ворот было не засчитано.

В поле судил петербуржец Ян Бобровский.

«Странно, когда 15 минут [судьи] ищут очевидную ошибку. [Офсайдную] линию начертить – это не 15 минут. Может, они и правы, но обидно. Одним словом – досадно. За десять минут я могу и в душ сходить, и кофе выпить, а линию всe еще чертят», – сказал Вахания.