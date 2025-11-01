Селюк: «Пригласив Карпина, «Динамо» выстрелило себе в ногу»

Агент Дмитрий Селюк оценил старт Валерия Карпина в «Динамо».

В 14-м туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Рубином» (0:0).

Москвичи занимают 8-е место в РПЛ.

Команда без трофеев с 1995 года.

«Динамо» – это прошлый «Ростов». Карпина приглашали, чтобы попасть в тройку, но… «Рубин» – это тоже команда, которая на седьмом – восьмом месте: худшие из лучших, лучшие из худших. С их бюджетом каждый раз не могут попасть в шестeрку. На данный момент это две средние команды, как говорится: игра была ровна…

Первые пять команд – понятно кто, а с шестого по девятое будут «Динамо», «Рубин», «Балтика», «Ахмат». Вижу, что и в прессе сгущаются тучи, хотя ещe когда был Гафин, я говорил: как можно было брать такого тренера? В конечном итоге, видимо, все увидели и начали говорить. «Динамо» выстрелило себе в ногу приглашением тренера сборной. Его выгнать – получается, ты выгоняешь тренера сборной за ужасные результаты в клубе. А в сборной он вроде как себя позиционирует как супер-тренера. Хотя все понимают, с какими соперниками мы играем.

Я не думаю, что Карпин скажет, что он устал – он устал, только когда в «Ростове» уголовные дела пошли. «Динамо» везде заявляло, что Личку убрали за четвeртое место – значит, Карпин, когда его подписывали, обещал, что команда будет в тройке. Учитывая то, что мы сейчас видим, понятно, что еe там не будет. Люди в таких случаях говорят: «Извините, не справился» – и уходят. Карпин говорит: «Ещe два-три года», хорошо, что не пять. Болельщики ждут, ждут, но с Карпиным они ничего не дождутся», – сказал Селюк.