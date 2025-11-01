Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк: «Пригласив Карпина, «Динамо» выстрелило себе в ногу»

Селюк: «Пригласив Карпина, «Динамо» выстрелило себе в ногу»

1 ноября, 21:46
1

Агент Дмитрий Селюк оценил старт Валерия Карпина в «Динамо».

  • В 14-м туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Рубином» (0:0).
  • Москвичи занимают 8-е место в РПЛ.
  • Команда без трофеев с 1995 года.

«Динамо» – это прошлый «Ростов». Карпина приглашали, чтобы попасть в тройку, но… «Рубин» – это тоже команда, которая на седьмом – восьмом месте: худшие из лучших, лучшие из худших. С их бюджетом каждый раз не могут попасть в шестeрку. На данный момент это две средние команды, как говорится: игра была ровна…

Первые пять команд – понятно кто, а с шестого по девятое будут «Динамо», «Рубин», «Балтика», «Ахмат». Вижу, что и в прессе сгущаются тучи, хотя ещe когда был Гафин, я говорил: как можно было брать такого тренера? В конечном итоге, видимо, все увидели и начали говорить. «Динамо» выстрелило себе в ногу приглашением тренера сборной. Его выгнать – получается, ты выгоняешь тренера сборной за ужасные результаты в клубе. А в сборной он вроде как себя позиционирует как супер-тренера. Хотя все понимают, с какими соперниками мы играем.

Я не думаю, что Карпин скажет, что он устал – он устал, только когда в «Ростове» уголовные дела пошли. «Динамо» везде заявляло, что Личку убрали за четвeртое место – значит, Карпин, когда его подписывали, обещал, что команда будет в тройке. Учитывая то, что мы сейчас видим, понятно, что еe там не будет. Люди в таких случаях говорят: «Извините, не справился» – и уходят. Карпин говорит: «Ещe два-три года», хорошо, что не пять. Болельщики ждут, ждут, но с Карпиным они ничего не дождутся», – сказал Селюк.

Еще по теме:
«Задаем вопросы Карпину»: директор «Динамо» – о 8-м месте 3
«Это рабочий инструмент»: жена Карпина покупает новые айфоны сразу после презентации 1
«Не играли, а возили по полю тачку с навозом, кровь из глаз»: Кытманов – о «Динамо» при Карпине 3
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Селюк Дмитрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вжыхъ
1762035510
Совмещение - зло! Либо туда, либо сюда. Зачем Динамо в это встряло - вопросец конечно, скучно было вестимо...
Ответить
Главные новости
ФотоСимволическая сборная 2025 года по версии FIFPro
18:15
ФотоВ «Спартаке» определили лучшего игрока октября
17:40
4
Губерниев ответил, кто должен возглавить «Спартак»
16:55
4
ФотоБолельщики «Милана» попросили отстранить от матчей двух фанаток за слишком вульгарный вид
16:40
15
У Станковича конкретные претензии к Левникову
16:11
23
ФотоСимволическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
15:54
2
Воспитанник «Спартака» отказался возвращаться в клуб
15:33
2
Известен фаворит на победу в РПЛ после 14 туров
15:23
6
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова
14:43
5
Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок, несмотря на то что дрочит»
14:20
11
Все новости
Все новости
Бояринцев оценил идею объединить чемпионаты России и Беларуси
18:22
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
18:00
1
«Зенит» существенно поднял ценник на Жерсона
17:50
3
Рабинер оценил главного кандидата на замену Станковичу
17:28
Экс-директор «Спартака»: «Игра – жуть, страшно становится»
16:21
1
ФотоСимволическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
15:54
2
В «Динамо Мх» высказались об аренде Соболева
15:41
2
Воспитанник «Спартака» отказался возвращаться в клуб
15:33
2
Известен фаворит на победу в РПЛ после 14 туров
15:23
6
«Это будет очень-очень дорого»: Талалаев предупредил клубы, которым интересны игроки «Балтики»
15:13
7
Названа самая «истеричная» команда в истории России
14:54
1
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова
14:43
5
Мостовой оценил главного кандидата на замену Станковичу в «Спартаке»
14:33
3
Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок, несмотря на то что дрочит»
14:20
11
Агкацев определил фактор, который помог Мостовому избежать похищения
14:14
1
В «Ахмате» ответили на вопрос о доверии к Черчесову на фоне 6 матчей без побед
14:01
2
Реакция Рабинера на поражение «Спартака» от «Краснодара»
13:54
2
Станкович объяснил свою карточку в матче с «Краснодаром»
13:35
3
Зобнин прокомментировал хулиганскую атаку на автобус «Спартака» в Краснодаре
13:15
2
Реакция Адиева на новость об отставке из «Крыльев Советов»
12:49
«Спартак» до сих пор не может вылететь из Краснодара
12:43
8
Совет от Дивеева, как не стать жертвой похищения
12:33
1
ВидеоКордоба прокомментировал удаление в матче со «Спартаком»
12:24
3
В «Целе» отреагировали на предметный интерес «Спартака» к тренеру Риере
12:04
Адиева уволили из «Крыльев Советов» (Илья Казаков)
11:55
19
«Спартак» сделал новое предложение Джеррарду и получил ответ
11:45
14
Агкацев: «Хотели взять реванш у «Спартака»
11:35
1
Названы претенденты на звание лучшего игрока октября в РПЛ
11:18
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 