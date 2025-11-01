Круговой – о попытке похищения Мостового: «Как он рванул! Только пятки сверкали!»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал на инцидент с попыткой похищения вингера «Зенита» Андрея Мостового.
«Мне скинули это видео. Ситуация пугающая и страшная. Но как он рванул! Только пятки сверкали! Слава богу, что все обошлось. Не до смеха, но я думаю, что теперь надо быть бдительнее. Хотя как этого избежать? Все, что угодно может произойти. Нанять телохранителя? Вроде все решилось. Все нормально. Я ему написал, поддержал», – сказал Круговой.
- В ночь на 23 октября в Санкт-Петербурге, когда Мостовой направлялся к своему автомобилю, несколько неизвестных подбежали к нему и начали хватать за руки, пытаясь затащить в микроавтобус. Игроку удалось отбиться от нападавших.
- Мостовой в этом сезоне провел 18 матчей за «Зенит», забил 5 голов, сделал 4 передачи.
Источник: «Спорт-Экспресс»