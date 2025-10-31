Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Батракова назвал условия продажи игрока «Локомотивом»

Агент Батракова назвал условия продажи игрока «Локомотивом»

Сегодня, 20:42
3

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев оценил перспективы ухода игрока из клуба.

– Уход Батракова зимой? Это будет реально в том случае, если предложение заинтересует футбольный клуб «Локомотив». Отступные есть, но они будут вступать в действие со следующего сезона, то есть в летнее трансферное окно. Все остальное – это вопрос договоренностей.

– Transfermarkt оценивает Батракова в 23 миллиона евро. Это сумма близка к той, которую реально могут предложить «Локомотиву» за Алексея?

– Да. Ни для кого не секрет, что саудиты уже предлагали 30 миллионов. Саудиты всегда должны давать больше, потому что при всем уважении к их чемпионату, конечно, они не могут по уровню пока соперничать с европейскими чемпионатами. Цена от 20 до 30 миллионов евро, я думаю, вполне сегодня соответствует рынку.

– Смоделируем: летом 2026 года Батраков переходит в условную «Барселону» за 30 миллионов евро. Это реально?

– Надо понимать: если в тот момент, например, «Локомотив» еще будет бороться за чемпионство, насколько они готовы будут получить пусть даже 30 миллионов, но лишиться игрока, который на сегодняшний день дает результат команде.

– То есть, если «Локо» будет бороться за чемпионство, то ценник за Батракова может стать и выше 30 миллионов евро?

– Да, но тут будет зависеть от нескольких факторов. Я считаю, что получить предложение от большого клуба за солидные деньги – это тоже очень престижно для «Локомотива».

– Но на данный момент оптимальный прайс – 30 миллионов евро?

– Тут, как говорится, дорога ложка к обеду. Захочет его какой-то клуб, конкретный тренер, даст ему определенный карт-бланш, то могут и 40 миллионов заплатить, если договорятся. Сложно поставить какой-то ценник, это все-таки переговорный процесс.

  • В этом сезоне 20-летний Батраков провел за «Локомотив» 17 матчей, забил 12 голов, сделал 4 передачи.
  • Его контракт с клубом рассчитан сроком до середины 2029 года.

Еще по теме:
Бевеев из «Балтики» заинтересовал московский клуб 2
Расписание матчей 1/4 финала Кубка России
Экс-тренер «Спартака»: «ЦСКА и «Локомотив» судьи тащат за уши» 32
Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1761933680
никто не будет в европе покупать ноунейма из россии за 30 млн но помечтать то можно
Ответить
cska1948
1761934540
"...Смоделируем: летом 2026 года Батраков переходит в условную «Барселону» за 30 миллионов евро. Это реально?..." -------------- Это не реально! В Барселоне нет таких дешовых игроков!
Ответить
Дубина
1761935372
Уровень зянита чувак не более)) хотя там под цыганями будет сидеть на лавке.
Ответить
Главные новости
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН»
22:14
Черчесов сказал, готов ли он возглавить «Спартак»
21:45
3
РПЛ. ЦСКА одержал победу над «Пари НН»
20:58
23
Агент Батракова назвал условия продажи игрока «Локомотивом»
20:42
3
ФотоИгроки «Спартака» проехали на метро в годовщину знаменитого матча с «Интером»
19:50
7
Мешков закончил судейскую карьеру после дерби ЦСКА – «Спартак»
19:30
14
ВидеоЦСКА заменил игрока перед стартовым свистком матча с «Пари НН»
19:19
1
Мостовой шокирован летним новичком «Спартака»
19:07
6
Месси хочет лишить должности президента «Барселоны»
18:55
1
Личку уволили из турецкого клуба через 4 месяца после назначения
18:33
2
Все новости
Все новости
Григорян раскритиковал Карасева за назначение пенальти в матче ЦСКА – «Пари НН»
22:01
1
Экс-гендиректор «Спартака» сравнил уровень Карпина и Талалаева
21:40
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
20:57
Комментатор «Матч ТВ» потроллил Okko после нового контракта на трансляцию РПЛ
20:20
4
ФотоВ «Зените» определили лучшего игрока октября – это россиянин
20:02
1
Смородская пояснила «Динамо», как поступить с Карпиным
19:35
3
Мешков закончил судейскую карьеру после дерби ЦСКА – «Спартак»
19:30
14
ВидеоЦСКА заменил игрока перед стартовым свистком матча с «Пари НН»
19:19
1
Мостовой шокирован летним новичком «Спартака»
19:07
6
Романцев отреагировал на слова Кокорина о зарплатах российских футболистов
18:44
Семин сказал, чего не хватает Соболеву, чтобы заиграть в «Зените»
18:18
2
Бевеев из «Балтики» заинтересовал московский клуб
18:06
3
Зенитовец Луис Энрике определил самого талантливого российского футболиста
17:56
1
Генич спрогнозировал, как «Спартак» сыграет с «Краснодаром»
17:31
18
Петржела: «Личка подошел бы «Спартаку», но есть нюанс»
17:17
2
Комментарий «Матч ТВ» о заключении многомиллиардного контракта с РПЛ
17:05
2
Романцев оценил перепалку Карпина с министром спорта России
16:38
3
Экс-тренер «Спартака»: «ЦСКА и «Локомотив» судьи тащат за уши»
16:16
33
Президент РПЛ прокомментировал новый контракт с «Матч ТВ»
15:52
Ташуев – об игре «Спартака»: «Будто в тарелку наливают сразу два супа»
15:43
7
Заявление РПЛ о новом контракте с «Матч ТВ»
15:15
7
Агент Хлусевича отреагировал на новость о желании игрока покинуть «Спартак»
15:00
Станковича назвали «хитрожопым»: «Хотя сейчас все такие»
14:28
15
«Матч ТВ» потратит рекордную сумму на новый контракт с РПЛ
14:14
2
Луис Энрике сравнил Семака и Анчелотти
13:50
2
Шнуров рассказал, от чего отвык при болении за «Зенит»
13:30
1
Бубнов сказал, будет ли «Зенит» фаворитом в матче с «Локомотивом»
13:28
4
Стало известно, кто будет транслировать матчи РПЛ со следующего сезона
13:26
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 