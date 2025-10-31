Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Генич спрогнозировал, как «Спартак» сыграет с «Краснодаром»

Генич спрогнозировал, как «Спартак» сыграет с «Краснодаром»

Сегодня, 17:31
18

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о предстоящей игре 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

«Я думаю, что будет такой закрытый матч. Вот действительно, наверное, Станкович, понимая всю ситуацию, что проигрывать ни в коем случае нельзя, сыграет строго от обороны.

Ну, а впереди как-нибудь, рассчитывая на индивидуальное мастерство своих игроков», – заявил Генич.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ, «Спартак» занимает 6-е место.
  • Матч пройдет 2 ноября в 19:30 мск.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Генич Константин
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1761922352
Выиграет Левников
Ответить
NewLife
1761922410
Я предполагаю, что в игре с Краснодаром судьи будут помогать Спартаку, чтобы не дать быкам оторваться от блохастых.
Ответить
NewLife
1761922784
До чего же глуп этот Генич - то Федотова в тренеры предлагает, то игру от обороны. Не понимает, что Станок и Карпин это две большие разницы.
Ответить
k611
1761923134
Нельзя сыграть от обороны, если таковой просто не имеется...
Ответить
sochi-2013
1761924010
Прям баба Ванга.
Ответить
...уефан
1761924049
...при всём желании Спартак не сможет играть от обороны, позиционная оборона в команде не отработана, мяч около своей штрафной - пожар, да и контратаки, в классическом её понимании, нет...
Ответить
ПалкоВводецъ007
1761925442
Хряки булки раздвинут, а быки им Введут по взрослому. Гыгыгы
Ответить
Интерес
1761926256
Обе команды не умеют играть "закрытые матчи".Будет разухабистый матч с непредсказуемым результатом.
Ответить
Everest13
1761926390
У Спартака нету обороны))), пропустит и не один раз, Станкович на чемоданах))), но я очень хочу ошибиться))), ничья то же не нужна , хочется интересного боя....
Ответить
FCSpartakM
1761926926
Да любая команда в гостях в Краснодаре отдаст мяч. Это тупо тактически правильно. На пространстве никто обороняться в РПЛ не умеет.
Ответить
