Генич спрогнозировал, как «Спартак» сыграет с «Краснодаром»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о предстоящей игре 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

«Я думаю, что будет такой закрытый матч. Вот действительно, наверное, Станкович, понимая всю ситуацию, что проигрывать ни в коем случае нельзя, сыграет строго от обороны.

Ну, а впереди как-нибудь, рассчитывая на индивидуальное мастерство своих игроков», – заявил Генич.