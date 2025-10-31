Чемпион мира и Европы отказался возглавить «Спартак»

Посредники несколько раз контактировали с представителями тренера Лорана Блана по поводу возможной работы в России, в частности в «Спартаке». Однако они получили отказ с объяснением, что на данный момент француз не рассматривает работу в России.
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао по-прежнему не может предоставить руководству клуба альтернативную кандидатуру нового главного тренера, помимо Луиса Гарсии. Другие кандидатуры от посредников и агентов испанца не устраивают, так как спортивный директор хочет, чтобы новый главный тренер был его протекцией и входил в его зону ответственности.
Поиск тренера продолжается, но не исключено, что изменения в «Спартаке» произойдут уже в ноябрьскую паузу на матчи сборных или будут отложены до зимы.
- 59-летний Блан, в сентябре покинул пост главного тренера «Аль-Иттихада».
- Ранее он также возглавлял «Бордо», сборную Франции, «ПСЖ», катарский «Эр-Райян» и «Лион».
- Во время игровой карьеры Блан по разу выигрывал чемпионаты мира и Европы.
- Сейчас «Спартак» возглавляет серб Деян Станкович.