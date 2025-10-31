Чемпион мира и Европы отказался возглавить «Спартак»

Посредники несколько раз контактировали с представителями тренера Лорана Блана по поводу возможной работы в России, в частности в «Спартаке». Однако они получили отказ с объяснением, что на данный момент француз не рассматривает работу в России.

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао по-прежнему не может предоставить руководству клуба альтернативную кандидатуру нового главного тренера, помимо Луиса Гарсии. Другие кандидатуры от посредников и агентов испанца не устраивают, так как спортивный директор хочет, чтобы новый главный тренер был его протекцией и входил в его зону ответственности.

Поиск тренера продолжается, но не исключено, что изменения в «Спартаке» произойдут уже в ноябрьскую паузу на матчи сборных или будут отложены до зимы.