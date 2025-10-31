Стало известно об исчезновении материалов уголовного дела, возбужденного из-за обращения Смолова

Материалы проверки по делу о вымогательстве 1 миллиона долларов у нападающего Федора Смолова таинственным образом исчезли.
Сообщается, что документ потеряли в отделе УВД Западного административного округа Москвы. Сторона форварда подала жалобу в прокуратуру из-за бездействия правоохранителей.
В случае, если бумаги не найдутся, то их придется восстанавливать.
Игрок подавал заявление в полицию ещe в начале июля 2025 года. При этом сроки проверки составляют от 3 до 10, в крайнем случае 30 дней.
Вымогатели требовали у футболиста деньги за нераспространение видео драки с его участием в кафе и за якобы урегулирование вопросов со следствием, прокуратурой и «конторой».
- Драка с участием Смолова случилась 28 мая в Москве.
- В этом сезоне 35-летний форвард провел 3 матча за медиаклуб «БроукБойз» в FONBET Кубке России, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»