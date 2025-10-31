Стало известно об исчезновении материалов уголовного дела, возбужденного из-за обращения Смолова

Материалы проверки по делу о вымогательстве 1 миллиона долларов у нападающего Федора Смолова таинственным образом исчезли.

Сообщается, что документ потеряли в отделе УВД Западного административного округа Москвы. Сторона форварда подала жалобу в прокуратуру из-за бездействия правоохранителей.

В случае, если бумаги не найдутся, то их придется восстанавливать.

Игрок подавал заявление в полицию ещe в начале июля 2025 года. При этом сроки проверки составляют от 3 до 10, в крайнем случае 30 дней.

Вымогатели требовали у футболиста деньги за нераспространение видео драки с его участием в кафе и за якобы урегулирование вопросов со следствием, прокуратурой и «конторой».