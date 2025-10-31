Писарев назвал большую проблему «Спартака»

Экс-нападающий «Спартака» Николай Писарев высказался об игровой проблеме красно-белых.

«У «Спартака» уже произошла проблема с заменой Барко в матче с «Оренбургом». Его заменили в перерыве. Жедсон и Барко – игроки одной позиции. Станкович пытается их найти вдвоем, и это не получается. Они оба правши, их будет тянуть левой восьмеркой. Их сложно развести.

Вот как сделал Семак с Луис Энрике и Глушенковым – он просто поставил Максима на его любимую позицию, а Энрике убедил играть на другой. То же самое здесь – они два лидера, правоногих и хотят играть на этой позиции. Я считаю, это большая проблема «Спартака». Как ее будет решать Станкович – вопрос», – сказал Писарев.