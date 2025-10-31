Бубнов посоветовал «Динамо» нового тренера: «Чтоб Карпина там близко не было!»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Динамо» должно сменить главного тренера.

Динамовцы уступили «Зениту» (1:2) в 13-м туре РПЛ и опустились на 9-е место в таблице РПЛ.

Валерий Карпин возглавил команду летом. Он параллельно тренирует сборную России.

– Что делать с Валерием Карпиным?

– Мое мнение – руководство «Динамо» должно его отправить в сборную, а вот в сборной пускай решают, увольнять его или оставлять.

– Не понял. Это как?

– Вот так. Чтоб его в «Динамо» близко не было!

– А, то есть, из «Динамо» нужно его убрать, вы считаете?

– Конечно.

– А кого вместо него? Где сейчас найти тренера нормального?

– Вместо него, пожалуйста, берите Ивича. Если «Спартак» не берет – берите Ивича.