Бубнов рассказал вульгарный анекдот из-за выбора Карпина тренером «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Александр Бубнов рассказал анекдот во время обсуждения ситуации в клубе.

«Можно в тему вульгарный анекдот рассказать? Волк гонится за зайцем с лисой. Охотники сделали ловушку, яму, в которую те попали. Волк подходит и говорит: «Попались». А лиса же хитрая, говорит: «Давай, прежде чем мы с жизнью попрощаемся, мы тебе споeм и станцуем».

Волк подумал: «А почему нет?» Спускается к ним, и те начинают. Шум, гам идет… Охотники идут, увидели их и замочили их – всех троих. И волк, истекая кровью, говорит: «Ну чe тебе, дураку, надо было? Пожрать есть, баба есть… Шоу захотел!» (Смеeтся.)

Чего вам надо было? У вас Личка был, который ещe и чуть чемпионом не стал и шeл хорошо? Шоу захотели? Вот вам», – сказал Бубнов.