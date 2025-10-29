Реакция жены Карпина на смерть звезды «Полицейского с Рублевки»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина, высказалась о смерти актера Романа Попова.

Попов ушел из жизни накануне в 40 лет.

У актера был рак головного мозга.

Попов известен по сериалу «Полицейский с Рублевки».

«Приеду домой, закачаю «Полицейского с Рублeвки» и снова буду наслаждаться гениальной игрой Романа Попова.

Я уверена: заставить зрителя плакать может, в принципе, любой актeр. А вот рассмешить так, чтобы смех был от души, чтобы хотелось воскликнуть «Верю!» – дано немногим.

Как же рано, Мухич… Как много ролей мы не успели увидеть, как много смеха потеряли.

Земля тебе пухом. Очень жаль», – написала Карпина.