Григорян сказал, в чем Талалаев превосходит всех российских тренеров

Александр Григорян похвалил главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за отдельные игровые качества его команды.

«В чeм он хорош, конечно, это, на мой взгляд, всех тренеров в России он опережает в функциональной готовности и в умении навязать единоборства.

То, что мы видим, допустим, у «Балтики» во время матча… Поверьте мне, я видел его тренировки: в тренировках намного всe жeстче, ещe на более высоких скоростях», – сказал Григорян.