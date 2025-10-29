Быстров раскритиковал Станковича: «Спартак» – это выжатый лимон»

Владимир Быстров недоволен работой главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Спартак» – это выжатый лимон. Уже даже дисквалификации никакие не помогают. Я про тренера. Команда хорошая, с ней можно бороться за чемпионство как минимум. Много игроков хороших, но что они делают на футбольном поле – непонятно.

Одни и те же ошибки каждую игру. Станкович за эти 12 туров не сделал ставку на футболистов, которым доверяет. То одного дернул, то другого – это не нормально. К чему пришли? Ручки опять подняли вот к чему.

Вы говорите о «Спартаке», как о середнячке, который не развалился. Они играли дома перед своими болельщиками [в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом»]. Е-мое вы чего?

В «Зените» мы даже в меньшинстве всегда играли на победу. Я понимаю когда тебя «Порту» или «Бенфика» возит и не потому что они в большинстве, а просто они тебя переигрывают. Не добежал с ними где-то два метра и сразу тебе воткнут.

А вы говорите, что «Спартак» не развалился против самого «Ростова», – сказал Быстров.