Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Быстров раскритиковал Станковича: «Спартак» – это выжатый лимон»

Быстров раскритиковал Станковича: «Спартак» – это выжатый лимон»

Вчера, 15:41
8

Владимир Быстров недоволен работой главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Спартак» – это выжатый лимон. Уже даже дисквалификации никакие не помогают. Я про тренера. Команда хорошая, с ней можно бороться за чемпионство как минимум. Много игроков хороших, но что они делают на футбольном поле – непонятно.

Одни и те же ошибки каждую игру. Станкович за эти 12 туров не сделал ставку на футболистов, которым доверяет. То одного дернул, то другого – это не нормально. К чему пришли? Ручки опять подняли вот к чему.

Вы говорите о «Спартаке», как о середнячке, который не развалился. Они играли дома перед своими болельщиками [в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом»]. Е-мое вы чего?

В «Зените» мы даже в меньшинстве всегда играли на победу. Я понимаю когда тебя «Порту» или «Бенфика» возит и не потому что они в большинстве, а просто они тебя переигрывают. Не добежал с ними где-то два метра и сразу тебе воткнут.

А вы говорите, что «Спартак» не развалился против самого «Ростова», – сказал Быстров.

  • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 22 очками в 13 турах.
  • Станкович был дисквалифицирован на месяц в РПЛ и FONBET Кубке России за оскорбление судей.

Еще по теме:
Быстров призвал к отставке тренера РПЛ: «Пусть уезжает в Европу, если такой способный» 4
Быстров – о Соболеве: «Наконец-то Семак признал, что был неправ» 6
Быстров описал «Спартак» двумя обидными словами 7
Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Станкович Деян
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1761742777
"Спартак» – это выжатый лимон" Все эти бывшие синитовские блошки и их интернет помойки опять паразитируют на Спартаке. Я так соскучился по новостям с теплотрассы.
Ответить
sochi-2013
1761743612
Вовочка, найди себе дело(работу), хватит уже позориться и крохи от ББРа подбирать. Накопление небось есть.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1761745580
Вовка плавал, Вовка знает! )) """"""""""""
Ответить
...уефан
1761746687
..."Жиган-Лимон мальчишка симпатичный"(с)...
Ответить
Цугундeр
1761746821
) Володька, ты- о.б.с.осан..ный банан, если уж по фруктам пошла байда.)
Ответить
Good_win_ФКСМ
1761747356
интересно, какой даун берет интервью у этого имбецила, чье развитие остановилось в раннем детстве?
Ответить
Интерес
1761749937
"...с ней можно бороться за чемпионство как минимум...".О,боже, даже страшно про МАКСИМУМ подумать! А Станок тогда-принц Лимон.
Ответить
Главные новости
Анонсировано самое откровенное интервью в жизни Роналду
22:22
«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Сильянова
22:10
1
Стало известно, извинился ли Винисиус перед Хаби Алонсо
21:59
1
Определились все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
21:45
1
Губерниев оценил поступок игрока «Манчестер Юнайтед», решившего выступать за Россию
21:25
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
ФотоЧемпион России возглавил «Ювентус»
20:32
4
ВидеоВратарь «Нефтехимика» повторил «ногу Акинфеева» в Кубке России
19:45
1
Определился соперник «Ростова» по 1/4 финала Пути регионов Кубка России
19:22
Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии, но получил отказ
19:11
3
Все новости
Все новости
Квеквескири назвал лучшего легионера РПЛ
22:55
Акинфеев рассказал о работе с Черчесовым
22:44
Ерохин высказался о планах после карьеры
21:07
Стало известно, кто отказался брать Тикнизяна в «Спартак»
20:57
1
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
Назначения комментаторов на 14-й тур РПЛ
20:16
Дьяков высказался о возможной отставке Карпина из «Динамо»
18:55
1
«Спартак» принял важное решение по Личке
18:39
26
ФотоМостовой сделал фото и подписал: «Величайший!»
18:30
1
Черышев вынес печальный вердикт «Спартаку»
18:21
3
ФотоАкинфеев поименно поздравил всех своих тренеров с праздником
18:11
3
Колыванов – об отсутствии предложений: «Я слишком сильный, меня боятся приглашать»
17:45
6
Карпин – Зидану: «Иди ***, клоун!»
17:40
22
Мамаев сказал, какого российского тренера нужно назначить в «Спартак»
17:39
1
«Спартак» отказался от покупки Глушенкова
17:30
12
Казаков объяснил, почему Личка не подходит «Спартаку» и «Динамо»
17:13
1
«Зенит» оштрафовали за кричалки болельщиков про Москву
16:53
23
Семак сказал, как «Зенит» будет справляться с Батраковым
16:45
5
Реакция Мостового на повышение оклада Челестини в ЦСКА
16:36
1
Семин объяснил, почему Личка подходит на пост главного тренера «Спартака»
15:50
3
Семак оценил шансы Дугласа Сантоса сыграть за «Зенит» в этом году
15:38
1
Мостовой объяснил, почему Соболев не стал вторым Дзюбой
15:29
1
Лучший бомбардир «Пари НН» заинтересовал московский клуб РПЛ
14:55
Экс-тренер «Спартака» предложил трех кандидатов на замену Станковичу
14:47
8
ФотоСтали известны сроки восстановления Бабича после операции на крестах
14:35
6
Кисляка назвали игроком среднего уровня для Европы
14:21
3
Названа сумма, за которую ЦСКА может купить форварда из Мексики
14:09
1
Абаскаль назвал условие для улучшения результатов «Спартака» в этом сезоне
13:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 