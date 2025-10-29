Мамаев назвал клуб с самым слабым составом в топ-6 РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался об игре «Динамо». Он считает, что у Валерия Карпина наиболее слабый состав среди топовых команд.

– По матчу «Зенит» – «Динамо» чувствовалось, что у московской команды самый слабый состав в топ-6 РПЛ.

– Сколько времени еще даем Карпину?

– Не в моей компетенции давать ему время. С любым тренером нужно время. Также у Карпина подход, который непривычен для многих футболистов. Он более профессионален, более требователен. И вот эта объединяющая история требует времени. Когда ты в нее погружаешься, становится легче. И руководителям «Динамо» нужно набраться терпения, плюс необходимо усиление.