Челестини описал Москву тремя словами: «Здесь есть абсолютно все»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился ощущениями от проживания в Москве.

– Вы сказали, что вышли из зоны комфорта. Какой нашли Москву?

– Суперчистый, безопасный и великолепный город. Здесь есть абсолютно всe. Культура, искусство, музыка, танцы.

– Куда уже успели сходить?

– Моя жена всю жизнь занимается танцами, она в этом профессионал. Поэтому еe второй дом – это Большой театр. Если еe нет дома, а она не оставила мне никакого сообщения, то знаю: она в Большом (смеeтся).

Мне нравится просто гулять по городу вечером. Везде красиво, всe подсвечивается. Мы даже ходили в Парк Горького потанцевать на сцене около реки. Мы не знали такой России, такой Москвы, и решили увидеть всe своими глазами – и очень этому счастливы.

– Сотрудник ЦСКА Пeтр Геллер сказал, что вы сильно удивились, что здесь не работают VISA и MasterCard.

– Да, но это не проблема. Проблемы в мире есть и посeрьезнее. А то мы сидим в зоне комфорта, когда падение скорости интернета становится для нас катастрофой. Это неправильно.