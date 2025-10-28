Челестини поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о готовящихся изменениях в лимит на легионеров.

Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 иностранцев, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

– Кстати, в контексте молодых россиян. Вы слышали, что в РПЛ хотят ужесточить лимит на легионеров?

– Да.

– Как вам это ограничение?

– Мне кажется, в лимите есть смысл. Он приносит пользу. Например, возьмeм Пополитова. Мы сейчас стараемся его развивать. Лимит способствует тому, чтобы тренеры стремились работать над прогрессом россиян.

По мне – команды должны состоять из хороших российских футболистов и очень-очень хороших легионеров. А иметь вместо россиянина легионера, который особо ничем не сильнее… Зачем?

Лимит – это посыл клубам: «Ребята, вместо 10 посредственных легионеров, возьмите трeх топовых. Чтобы люди сказали – вау, какой игрок».