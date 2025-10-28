Сын Аршавина стал чемпионом в составе «Спартака»

Арсений Аршавин со «Спартаком» выиграл Летнее первенство Москвы.

Сын Андрея Аршавина добился успеха в составе команды 2012 года рождения.

«Если вы не увлекаетесь футболом, объясню: это ежегодный чемпионат среди юношеских команд спортивных школ и академий столицы.

За сезон ребята провели 22 игры, одержав победу в каждой! Воспитанники Академии установили абсолютный рекорд: никто до этого не выигрывал все матчи», – написала в своем телеграм-канале телеведущая Юлия Барановская, бывшая жена Аршавина и мама Арсения.