Селюк жестко прошелся по Карпину: «Ловить нечего»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал работу Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».

«Трансферы «Динамо» летом – это караул. Как можно было взять Осипенко? Для чего он нужен «Динамо»? Очевидно, что он нужен только Карпину.

А с этим тренером «Динамо» ловить нечего. Он не изменился со времен своей работы в «Торпедо-Армавире», – сказал Селюк.