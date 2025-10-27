Селюк жестко прошелся по Карпину: «Ловить нечего»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал работу Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».
«Трансферы «Динамо» летом – это караул. Как можно было взять Осипенко? Для чего он нужен «Динамо»? Очевидно, что он нужен только Карпину.
А с этим тренером «Динамо» ловить нечего. Он не изменился со времен своей работы в «Торпедо-Армавире», – сказал Селюк.
- Динамовцы уступили «Зениту» (1:2) и опустились на 9-е место в таблице РПЛ.
- Летом клуб потратил на новичков 20,7 млн евро.
Источник: «Евро-футбол»