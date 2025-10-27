Введите ваш ник на сайте
Суд избрал меру пресечения для похитителей Мостового

Сегодня, 20:00
1

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал обвиняемых в попытке похищения Андрея Мостового из «Зенита».

Заседание проходило в закрытом режиме. Злоумышленников отправили под стражу на два месяца.

Имена четырех фигурантов – Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайкулов и Владислав Яковлев. Вину они признали в полном объеме.

  • Мостового пытались похитить 23 октября. Футболист смог дать отпор.
  • Через 2 дня эти же подозреваемые похитили другого мужчину с целью вымогательства денег.
  • Уголовные дела были возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
bulls27
1761586385
Да никто его и не похищал )))))) Выдумки всё это . Почему все должны верить?
Ответить
Все новости
