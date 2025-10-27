Суд избрал меру пресечения для похитителей Мостового

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал обвиняемых в попытке похищения Андрея Мостового из «Зенита».

Заседание проходило в закрытом режиме. Злоумышленников отправили под стражу на два месяца.

Имена четырех фигурантов – Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайкулов и Владислав Яковлев. Вину они признали в полном объеме.