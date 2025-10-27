Суд избрал меру пресечения для похитителей Мостового

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал обвиняемых в попытке похищения Андрея Мостового из «Зенита».
Заседание проходило в закрытом режиме. Злоумышленников отправили под стражу на два месяца.
Имена четырех фигурантов – Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайкулов и Владислав Яковлев. Вину они признали в полном объеме.
- Мостового пытались похитить 23 октября. Футболист смог дать отпор.
- Через 2 дня эти же подозреваемые похитили другого мужчину с целью вымогательства денег.
- Уголовные дела были возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.
Источник: «Р-Спорт»