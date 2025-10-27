Реакция «Реала» на поведение Винисиуса после замены в Эль Класико

В «Реале» разочарованы тем, как повел себя Винисиус Жуниор во время матча с «Барселоной».

Бразильца заменили во 2-м тайме на Родриго.

Вингер отреагировал крайне эмоционально, не пожал руку тренеру Хаби Алонсо и ушел сразу в подтрибунное помещение.

Уходя на замену, Винисиус угрожал уходом из «Реала».

Руководство «Реала» понимает недовольство игрока, но считает его поведение непозволительным.

Боссы клуба убеждены, что Винисиус проявил неуважение к тренеру, партнерам по команде и болельщикам.

В «Реале» надеются, что подобное с вице-капитаном команды больше не повторится.