Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция «Реала» на поведение Винисиуса после замены в Эль Класико

Реакция «Реала» на поведение Винисиуса после замены в Эль Класико

Сегодня, 18:35
1

В «Реале» разочарованы тем, как повел себя Винисиус Жуниор во время матча с «Барселоной».

  • Бразильца заменили во 2-м тайме на Родриго.
  • Вингер отреагировал крайне эмоционально, не пожал руку тренеру Хаби Алонсо и ушел сразу в подтрибунное помещение.
  • Уходя на замену, Винисиус угрожал уходом из «Реала».

Руководство «Реала» понимает недовольство игрока, но считает его поведение непозволительным.

Боссы клуба убеждены, что Винисиус проявил неуважение к тренеру, партнерам по команде и болельщикам.

В «Реале» надеются, что подобное с вице-капитаном команды больше не повторится.

Еще по теме:
Винисиус заявил об уходе из «Реала» 8
Раскрыты слова Винисиуса и Ямаля, после которых началась массовая стычка 3
Разозленный Винисиус не пожал руку Алонсо и ушел в раздевалку после замены с «Барселоной» 1
Источник: Cope
Испания. Примера Барселона Реал Винисиус
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АКС-74У
1761580101
Обезьян безнадежен. В джунгли!
Ответить
Главные новости
Названы претенденты на попадание в символическую сборную года от FIFPro
18:57
Реакция «Реала» на поведение Винисиуса после замены в Эль Класико
18:35
1
Пятый задержанный за попытку похищения Мостового объяснил свой поступок
18:18
8
⚡️ Россия подала заявку на проведение Евро-2032
17:31
25
Виктор Гусев вспомнил подробности теракта в «Крокусе»: «Иногда все в жизни решают случайности»
17:17
1
Илья Мэддисон предложил «Динамо» тренеров на замену Карпину
17:05
1
Рафинья раскритиковал Ямаля за слова про «Реал» перед Эль Класико
16:56
4
Акинфеев эмоционально отреагировал на смерть диктора ЦСКА
16:42
Шпилевский – о новичке «Пари НН»: «В Африке он играл за килограмм картошки»
16:29
7
Карпина назвали «хреновым» тренером: «Думаю, ему по силам вывести «Динамо» в ФНЛ»
15:51
7
Все новости
Все новости
Рафинья раскритиковал Ямаля за слова про «Реал» перед Эль Класико
16:56
4
Видео«Палево, епта»: Аршавин высмеял Захаряна за неоригинальную сумку
13:35
7
Винисиус заявил об уходе из «Реала»
12:46
8
Ямаль покупает дом, где жили Пике и Шакира
12:11
ФотоЗащитник «Реала» просил «Сантьяго Бернабеу» громче оскорблять «Барселону» после победы в Эль Класико
10:03
1
ФотоАршавин посетил клубный магазин «Реала» в футболке «Барселоны»
00:23
5
Раскрыты слова Винисиуса и Ямаля, после которых началась массовая стычка
Вчера, 22:30
3
Алонсо ответил на скандальные слова Ямаля про «Реал»
Вчера, 22:17
1
ФотоОтец Ямаля опубликовал провокационный пост после поражения «Барсы» от «Реала»
Вчера, 21:14
22
ФотоВ концовке Эль Класико произошла массовая потасовка между футболистами
Вчера, 20:40
2
ФотоРазозленный Винисиус не пожал руку Алонсо и ушел в раздевалку после замены с «Барселоной»
Вчера, 20:25
1
Примера. «Реал» победил «Барсу» в Эль Класико и оторвался от нее на 5 очков
Вчера, 20:21
18
Мбаппе не забил пенальти в матче с «Барселоной»
Вчера, 19:41
В «Барселоне» недовольны высказываниями Ямаля про «Реал»
Вчера, 18:37
Мостовой сделал прогноз на матч «Реал» – «Барселона»
Вчера, 17:30
2
Обращение Винисиуса перед матчем «Реала» с «Барселоной»
Вчера, 13:21
ФотоНовая провокация 18-летнего Ямаля в адрес «Реала» перед Эль Класико
Вчера, 11:56
6
Хаби Алонсо отреагировал на обидные слова Ямаля про «Реал»
25 октября
3
Где смотреть матч «Реал» – «Барселона»: во сколько прямая трансляция: 26 октября 2025
25 октября
ВидеоЗахарян вручил Аршавину ценный подарок после матча с «Севильей»
25 октября
Примера. «Сосьедад» победил «Севилью», Захарян сыграл во втором матче подряд
24 октября
Президент «Барселоны» сделал заявление о предстоящем Эль Класико
24 октября
1
Капитан «Реала» поговорит с Ямалем, унизившим мадридский клуб
24 октября
2
Иньеста прокомментировал провокационные слова Ямаля перед Эль Класико
24 октября
1
Домработница обокрала Касильяса: подробности
24 октября
4
Основной футболист «Барселоны» выбыл еще на месяц из-за рецидива травмы
24 октября
В «Реале» отреагировали на провокационное заявление Ямаля
24 октября
3
Лидер «Барселоны» пропустит Эль Класико
24 октября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 