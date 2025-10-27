Илья Мэддисон предложил «Динамо» тренеров на замену Карпину

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон перечислил тренеров, способных заменить Валерия Карпина в московской команде.

«Личка ушел сам, не хотел больше работать с этим руководством и имел предложение из Турции. Руководство сменилось, в Турции его уволили. Можно признать ошибку и вернуть.

Можно назначить какого-нибудь Федотова. Вернуть из Китая Слуцкого, который там опять обосрался под конец сезона. Петреску смешно бегал по бровке с голой жопой. Гусев неплохо закончил прошлый сезон. Юран свободен, он может спасти «Динамо» от неизбежного вылета. Газзаев давно не тренировал! Бердыев умеет ставить оборону! Юрген Клопп засиделся без дела! Лев Лещенко неплохо разбирается в футболе! Мостовому давно пора возглавить серьезный клуб! Ротенберг был прекрасен в хоккейном СКА, сможет так же и в футболе!

В конце-концов, я могу стать тренером «Динамо»! Все будет лучше Карпина», – написал Мэддисон в своем телеграм-канале.