Названа главная проблема «Динамо» при Карпине

Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Белов поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» (2:1).

У «Зенита» забили Андрей Мостовой, Густаво Мантуан. У «Динамо» отличился Бителло.

«Зенит» отстает от 1-го места на очко.

«Динамо» занимает 9-ю строчку.

«Не знаю, как себя чувствует Илья Мэддисон. Наверное, ему очень тяжело за «Динамо». Опять главная проблема команды Карпина – это оборона.

Вот как Мостовой оказался один (!) в штрафной (!), а три защитника отстают от него(!). Про проход Мантуана с центра поля и говорить не буду.

Вот как меняется игра «Динамо» в обороне? В каких компонентах она становится лучше?

А «Зенит» победили по делу, весь второй тайм они контролировали игру», – написал Белов.