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  • Мусаев назвал футболистов «Краснодара», к которым у него есть претензии за игру с «Рубином»

Мусаев назвал футболистов «Краснодара», к которым у него есть претензии за игру с «Рубином»

26 октября 2025, 22:50
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после матча с «Рубином» (1:0). Он остался недоволен футболистами, выпущенными на замену.

– Первый тайм в исполнении «Краснодара» был очень хорошим, во втором «Рубин» нашел свою игру. В чем причина?

– Нужно разобраться, пересмотреть игру. Первый тайм был очень хорошего качества, много создали, хорошо контролировали игру, возле своих ворот вообще ничего не позволили. Возможно, это нас немножко успокоило. Во втором тайме не играли так, как должны были. Необходимо было забивать второй и третий голы, а в итоге игра в концовке получилась нервная, была перекладина у наших ворот. В целом победа заслуженная, но нужно разобраться, во втором тайме нельзя допускать такую игру.

Замены? Были матчи, где замены давали нам победы и забитые голы, в этот раз есть претензии, нужно выходить лучше на замену.

  • «Краснодар» набрал 29 очков и поднялся на первое место в РПЛ.
  • В следующей игре команда сыграет со «Спартаком».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (1)
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Foxitkuban
1761546497
Назвал? БомбарДЫР, ну не назвал же!
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