Семак выступил с претензией к судьям после матча с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал судейство в матче с «Динамо» (2:1). Игру обслуживал главный арбитр Алексей Сухой.

– За исключением гола, у «бело‑голубых», наверное, не было моментов. И в эпизоде с голом, на мой взгляд, был фол. Нужно игрока сзади ударить со всей силы, чтобы он упал? Он падает, ВАР не вмешивается – странно, зачем тогда такой ВАР нужен? Мне непонятно, что значит «не было фола». Фол был, вопрос в достаточности.

– Может быть, клубам встретиться с главой судейского комитета Милорадом Мажичем и обсудить все эти претензии?

– Ответов на эти вопросы нет. Никто ничего не объясняет, а если и объясняют, то потом выходят и делают совсем другое. Хотелось бы понимания в спорных моментах, но их никто не комментирует. Или комментируют так, что все потом с улыбкой читают заключения экспертно‑судейской комиссии.