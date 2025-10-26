Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Семак выступил с претензией к судьям после матча с «Динамо»

Семак выступил с претензией к судьям после матча с «Динамо»

Сегодня, 20:32
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал судейство в матче с «Динамо» (2:1). Игру обслуживал главный арбитр Алексей Сухой.

– За исключением гола, у «бело‑голубых», наверное, не было моментов. И в эпизоде с голом, на мой взгляд, был фол. Нужно игрока сзади ударить со всей силы, чтобы он упал? Он падает, ВАР не вмешивается – странно, зачем тогда такой ВАР нужен? Мне непонятно, что значит «не было фола». Фол был, вопрос в достаточности.

– Может быть, клубам встретиться с главой судейского комитета Милорадом Мажичем и обсудить все эти претензии?

– Ответов на эти вопросы нет. Никто ничего не объясняет, а если и объясняют, то потом выходят и делают совсем другое. Хотелось бы понимания в спорных моментах, но их никто не комментирует. Или комментируют так, что все потом с улыбкой читают заключения экспертно‑судейской комиссии.

  • «Зенит» набрал 26 очков и поднялся на третье место в таблице РПЛ.
  • Следующий матч – 1 ноября против «Локомотива».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Семак Сергей Сухой Алексей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1761500293
Браво Сергей Богданович! Все по делу! Московское судейство заколебало!
Ответить
Интерес
1761500863
С Карпиным обсуди, он то же самое поёт.Следовательно,всё плохо,но нормально.
Ответить
subbotaspartak
1761500957
...Мне непонятно, что значит «не было фола».... "Семак большоооооой, ему видней" - по В.С. Высоцкому.
Ответить
neveldomha
1761501256
Отмена третьего гола тоже под вопросом. Выходя за пределы штрафной кипер становиться обычным игроком. Он не вправе играть руками. А значит и правило офсайда по линии с кипером быть не может. Педро забил сто процентный гол.
Ответить
