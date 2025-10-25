Гонсалес прояснил свое будущее в «Краснодаре»

Правый защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба.
В сентябре сообщалось, что 31-летний уругваец думает о смене команды из-за дефицита игровой практики.
– Тебе исполнился 31 год, ранее ты играл в Испании. У тебя не возникало мыслей вернуться, чтобы снова попробовать себя там?
– Честно говоря, даже не думал о возможном возвращении в Испанию. Я получаю огромное удовольствие от игры в «Краснодаре», в России и хочу помогать клубу.
- В прошлом году «Краснодар» купил игрока за 4 млн евро.
- В сезоне-2025/26 он поучаствовал в 13 матчах (724 минуты) и сделал 1 ассист.
- Контракт Гонсалеса с клубом рассчитан до лета 2027-го.
Источник: ODDS