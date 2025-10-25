Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адиев объяснил поражение «Крыльев» от ЦСКА

Сегодня, 21:40
1

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев дал комментарий по итогам матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА.

  • Самарцы на выезде уступили со счетом 0:1.
  • Единственный гол армейцев был забит 72-й минуте.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Мы довольно организованно сыграли в обороне. Планировали блокировать сильные стороны ЦСКА, это тоже неплохо удавалось. Нам нужно было лучше распоряжаться нашими моментами. Мы понимали, что ЦСКА опасен при стандартах, в принципе, со стандарта они создали гол и какие‑то опасности.

Замены после гола? Хотелось что‑то изменить, свежих игроков добавить. Плюс Вадим Раков набирает форму, ему нужно потихоньку уже игровое время давать. Он важен для нас, может создать гол. А так до гола я был доволен футболистами, которые находились на поле, они держали структуру, явных провалов не было.

Не забиваем – это очень плохо, нам нужны очки. Опять же, у нас реализация исходила от Ракова, который может использовать свои моменты. Он выпал, и у нас с реализацией проблемы пошли. Сейчас потихоньку наберет, реализация улучшится и очки будем набирать», – сказал Адиев.

Еще по теме:
Губернатор Федорищев прояснил будущее тренера «Крыльев» Адиева 3
Губернатор Федорищев выгоняет Адиева из раздевалки перед матчами «Крыльев Советов» 14
В «Крыльях» отреагировали на новость об ультиматуме Адиеву
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА Адиев Магомед
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1761418902
...но есть плюс : хоть гол не отменили и опротестовывать проигравшим нечего.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто играл с Семаком и Кержаковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
ВидеоВратарь ЦСКА Тороп впервые высказался о своей ошибке в дерби с «Локомотивом»
22:44
1
Форвардам «Зенита» достается от Алипа: «Извини, я на тебя наступил»
22:33
1
«Бавария» побила рекорд топ-5 лиг Европы, который держался 33 года
22:22
3
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями»
22:10
2
Реакция Мостового на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом
21:47
7
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (4:2) и поднялся в топ-4
21:26
1
Угальде вошел в топ-10 лучших бомбардиров «Спартака» среди легионеров
21:13
7
РПЛ. Гол защитника принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» (1:0) и выход в лидеры
20:55
13
ВидеоРассказов и Глебов едва не подрались во время матча
20:26
13
Все новости
Все новости
Реакция Мостового на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом
21:47
7
Адиев объяснил поражение «Крыльев» от ЦСКА
21:40
1
Угальде вошел в топ-10 лучших бомбардиров «Спартака» среди легионеров
21:13
7
Обзор матча ЦСКА – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
20:56
РПЛ. Гол защитника принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» (1:0) и выход в лидеры
20:55
13
«Спартак» уличили в тошнотворности
20:41
6
ВидеоРассказов и Глебов едва не подрались во время матча
20:26
12
Солари описал РПЛ одним прилагательным
20:15
Станкович назвал лучшего игрока «Спартака» в матче с «Оренбургом»
20:03
3
Рабинер прокомментировал натужную победу «Спартака» над «Оренбургом»
19:45
3
В «Спартаке» прояснили ситуацию с травмой Бабича
19:18
3
ВидеоАкинфеев получил подарок из рук Гинера
19:08
1
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
18:25
РПЛ. «Ростов» и «Динамо Мх» обменялись голами (1:1)
18:24
10
Угальде объяснил, почему у «Спартака» было мало моментов против «Оренбурга»
18:08
9
Реакция тренера «Оренбурга» на поражение от «Спартака»
17:49
1
Станкович раскритиковал игроков «Спартака» после матча с «Оренбургом»
17:33
4
«Спартаку» посоветовали уволить Станковича после победы над «Оренбургом»
17:19
6
Реакция Радимова на сложную победу «Спартака» над «Оренбургом»
17:05
4
Мостовой прокомментировал натужную победу «Спартака» над «Оренбургом»
16:57
10
Станкович – после победы над «Оренбургом»: «Оставьте меня в покое»
16:44
18
Директору «Спартака» не понравилась игра с «Оренбургом»
16:36
3
Реакция болельщиков «Спартака» на трудную победу над «Оренбургом»
16:15
11
РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Оренбург» (1:0) из зоны стыков
15:59
98
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
15:59
Солари ответил, когда «Спартак» окажется в топ-3 РПЛ
15:41
1
«Феноменально плохо»: Генич – о «Спартаке» в матче с «Оренбургом»
15:25
1
Россия готова принять Евро-2032
15:11
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 