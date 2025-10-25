Адиев объяснил поражение «Крыльев» от ЦСКА

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев дал комментарий по итогам матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА.

Самарцы на выезде уступили со счетом 0:1.

Единственный гол армейцев был забит 72-й минуте.

«Мы довольно организованно сыграли в обороне. Планировали блокировать сильные стороны ЦСКА, это тоже неплохо удавалось. Нам нужно было лучше распоряжаться нашими моментами. Мы понимали, что ЦСКА опасен при стандартах, в принципе, со стандарта они создали гол и какие‑то опасности.

Замены после гола? Хотелось что‑то изменить, свежих игроков добавить. Плюс Вадим Раков набирает форму, ему нужно потихоньку уже игровое время давать. Он важен для нас, может создать гол. А так до гола я был доволен футболистами, которые находились на поле, они держали структуру, явных провалов не было.

Не забиваем – это очень плохо, нам нужны очки. Опять же, у нас реализация исходила от Ракова, который может использовать свои моменты. Он выпал, и у нас с реализацией проблемы пошли. Сейчас потихоньку наберет, реализация улучшится и очки будем набирать», – сказал Адиев.