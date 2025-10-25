АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (4:2) и поднялся в топ-4

«Манчестер Юнайтед» выиграл в 9-м туре чемпионата Англии.

Команда Рубена Аморима дома была сильнее «Брайтона» – 4:2.

В активе Каземиро гол + ассист, также забили летние новички манкунианцев Матеус Кунья и Брайан Мбемо дважды.

Набрав три очка, «МЮ» поднялся с девятого на четвертое место в таблице АПЛ.