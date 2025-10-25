АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (4:2) и поднялся в топ-4

«Манчестер Юнайтед» выиграл в 9-м туре чемпионата Англии.
Команда Рубена Аморима дома была сильнее «Брайтона» – 4:2.
В активе Каземиро гол + ассист, также забили летние новички манкунианцев Матеус Кунья и Брайан Мбемо дважды.
Набрав три очка, «МЮ» поднялся с девятого на четвертое место в таблице АПЛ.
Англия. Премьер-лига. 9 тур
Манчестер Юнайтед - Брайтон - 4:2 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Кунья, 24; 2:0 - Каземиро, 34; 3:0 - Б. Мбемо, 61; 3:1 - Д. Уэлбек, 74; 3:2 - Х. Костулас, 90+2; 4:2 - Б. Мбемо, 90+6.
Источник: «Бомбардир»