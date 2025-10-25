Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (4:2) и поднялся в топ-4

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (4:2) и поднялся в топ-4

Сегодня, 21:26
1

«Манчестер Юнайтед» выиграл в 9-м туре чемпионата Англии.

Команда Рубена Аморима дома была сильнее «Брайтона» – 4:2.

В активе Каземиро гол + ассист, также забили летние новички манкунианцев Матеус Кунья и Брайан Мбемо дважды.

Набрав три очка, «МЮ» поднялся с девятого на четвертое место в таблице АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 9 тур
Манчестер Юнайтед - Брайтон - 4:2 (2:0)
Голы: 1:0 - М. Кунья, 24; 2:0 - Каземиро, 34; 3:0 - Б. Мбемо, 61; 3:1 - Д. Уэлбек, 74; 3:2 - Х. Костулас, 90+2; 4:2 - Б. Мбемо, 90+6.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
В Зал славы АПЛ включили нового участника
«Манчестер Юнайтед» выбирает между шестью полузащитниками
Только один тренер за последние 5 сезонов АПЛ победил «Ливерпуль» и «Ман Сити» на выезде 1
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брайтон Манчестер Юнайтед
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sedoi_Goblin
1761417482
Как с этой командой не бухать??? Доведут же до ручки.. Вели три лысых, но так не интересно.. Всех с победой!!!
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто играл с Семаком и Кержаковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
ВидеоВратарь ЦСКА Тороп впервые высказался о своей ошибке в дерби с «Локомотивом»
22:44
1
Форвардам «Зенита» достается от Алипа: «Извини, я на тебя наступил»
22:33
1
«Бавария» побила рекорд топ-5 лиг Европы, который держался 33 года
22:22
3
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями»
22:10
2
Реакция Мостового на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом
21:47
7
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (4:2) и поднялся в топ-4
21:26
1
Угальде вошел в топ-10 лучших бомбардиров «Спартака» среди легионеров
21:13
7
РПЛ. Гол защитника принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» (1:0) и выход в лидеры
20:55
13
ВидеоРассказов и Глебов едва не подрались во время матча
20:26
13
Все новости
Все новости
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (4:2) и поднялся в топ-4
21:26
1
В Зал славы АПЛ включили нового участника
19:32
АПЛ. Экс-зенитовец помог «Сандерленду» победить «Челси» в Лондоне (2:1)
18:57
16
Хабиб пригрозил бывшему игроку «МЮ»: «Будь осторожен»
12:29
Чемпион UFC Топурия назвал главного бойца в мировом футболе
Вчера, 16:04
Клуб АПЛ хочет зимой купить Сперцяна
Вчера, 15:00
10
«Манчестер Юнайтед» выбирает между шестью полузащитниками
23 октября
Холанд запустил ютуб-канал
23 октября
2
Экс-вратарь «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» объявил о завершении карьеры
23 октября
ФотоСалах убрал из соцсетей упоминания о «Ливерпуле»
23 октября
1
Самая сексуальная спортивная ведущая России ждет, что Холанд покатает ее на своем новом авто
23 октября
6
ФотоХоланд купил Lamborghini за 250 тысяч
21 октября
4
«Ноттингем Форест» назначил нового главного тренера
21 октября
Только один тренер за последние 5 сезонов АПЛ победил «Ливерпуль» и «Ман Сити» на выезде
20 октября
1
Клопп раскрыл детали переговоров о назначении в «Манчестер Юнайтед»
20 октября
Клопп прокомментировал кризис «Ливерпуля», проигравшего четыре матча подряд
20 октября
Аморим прокомментировал победу «МЮ» над «Ливерпулем»
20 октября
1
Слот прокомментировал четыре поражения «Ливерпуля» подряд
20 октября
АПЛ. Гол Магуайра принес «МЮ» победу над «Ливерпулем» в гостях (2:1), у «красных» 4 поражения подряд впервые с 1987 года
19 октября
3
Терри – о выдворении Абрамовича из «Челси»: «Это отвратительно»
19 октября
3
АПЛ. Гол Троссарда принес «Арсеналу» победу в дерби (1:0) и выход на 1-е место
18 октября
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Эвертон» (2:0) благодаря дублю Холанда и вышел в лидеры
18 октября
1
В АПЛ случилась самая быстрая отставка в истории
18 октября
1
АПЛ. «Челси» разгромил в гостях «Форест» (3:0) и поднялся в топ-4, у Нету 1+1
18 октября
Гвардиола назвал конкретный год, когда задумается о паузе в карьере
18 октября
1
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Манчестер Юнайтед»
17 октября
2
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько прямая трансляция: 18 октября 2025
17 октября
Капитан «Арсенала» пропустит еще семь матчей
13 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 