Реакция тренера «Оренбурга» на поражение от «Спартака»

Ильдар Ахметзянов, главный тренер «Оренбурга», высказался после поражения от «Спартака» (0:1).
«Мы понимаем, в каком положении находимся. Поэтому, приезжая сюда, рассчитывали в итоговом результате увидеть другие цифры. Нужно проанализировать.
Вроде не давали много создать у своих ворот, но в итоге не смогли набрать даже одно очко. Есть куда расти и стремиться», – сказал Ахметзянов.
- «Оренбург» остается в зоне переходных матчей.
- Это был 3-й матч Ахметзянова в «Оренбурге».
- В следующем туре оренбуржцы примут «Сочи» (2 ноября).
Источник: «Матч ТВ»