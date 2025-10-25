Реакция тренера «Оренбурга» на поражение от «Спартака»

Ильдар Ахметзянов, главный тренер «Оренбурга», высказался после поражения от «Спартака» (0:1).

«Мы понимаем, в каком положении находимся. Поэтому, приезжая сюда, рассчитывали в итоговом результате увидеть другие цифры. Нужно проанализировать.

Вроде не давали много создать у своих ворот, но в итоге не смогли набрать даже одно очко. Есть куда расти и стремиться», – сказал Ахметзянов.