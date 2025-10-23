Министр спорта России отреагировал на смерть легенды «Торпедо»

Министр спорта России Михаил Дегтярев сделал заявление по случаю смерти Виктора Шустикова.

Он умер после продолжительной болезни в возрасте 86 лет.

Шустиков всю карьеру провел в «Торпедо» – с 1958 по 1972 год.

С 427 матчами он остается рекордсменом клуба по числу игр.

Виктор – финалист Кубка Европы 1964 года. Из того состава сборной СССР в живых остался только 78-летний Эдуард Малофеев.

«Виктор Михайлович Шустиков – легенда отечественного футбола, человек, который олицетворял верность клубу и высочайший уровень мастерства.

Он стал чемпионом СССР, серебряным призером чемпионата Европы, участником мирового первенства, а после завершения карьеры проявил себя как талантливый тренер и управленец в родной команде.

Когда уходят такие гранды, всегда вспоминается их эпоха, большие спортивные победы прошлого. Во времена Шустикова составы наших ведущих клубов формировались преимущественно из собственных воспитанников, которые благодаря тренерам и любви болельщиков становились блестящими звездами с мировым именем, оставаясь верными команде на протяжении всей карьеры.

Именно в этот период и при таком спортивном воспитании наш футбол достиг высот, которыми мы гордимся и сегодня. В память о наших легендарных игроках прошлого, их вкладе мы возродим все лучшее из их наследия, из той школы», – сказал Дегтярев.