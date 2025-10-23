Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Министр спорта России отреагировал на смерть легенды «Торпедо»

Министр спорта России отреагировал на смерть легенды «Торпедо»

Сегодня, 16:29
1

Министр спорта России Михаил Дегтярев сделал заявление по случаю смерти Виктора Шустикова.

  • Он умер после продолжительной болезни в возрасте 86 лет.
  • Шустиков всю карьеру провел в «Торпедо» – с 1958 по 1972 год.
  • С 427 матчами он остается рекордсменом клуба по числу игр.
  • Виктор – финалист Кубка Европы 1964 года. Из того состава сборной СССР в живых остался только 78-летний Эдуард Малофеев.

«Виктор Михайлович Шустиков – легенда отечественного футбола, человек, который олицетворял верность клубу и высочайший уровень мастерства.

Он стал чемпионом СССР, серебряным призером чемпионата Европы, участником мирового первенства, а после завершения карьеры проявил себя как талантливый тренер и управленец в родной команде.

Когда уходят такие гранды, всегда вспоминается их эпоха, большие спортивные победы прошлого. Во времена Шустикова составы наших ведущих клубов формировались преимущественно из собственных воспитанников, которые благодаря тренерам и любви болельщиков становились блестящими звездами с мировым именем, оставаясь верными команде на протяжении всей карьеры.

Именно в этот период и при таком спортивном воспитании наш футбол достиг высот, которыми мы гордимся и сегодня. В память о наших легендарных игроках прошлого, их вкладе мы возродим все лучшее из их наследия, из той школы», – сказал Дегтярев.

Еще по теме:
Министр спорта Дегтярев – о новом лимите: «Формула «10+5» коснется лишь четырех клубов» 22
Кокорин поддержал инициативу министра спорта России 4
Реакция Семака на унизительные слова Дегтярева о нем 11
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Торпедо Дегтярев Михаил
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1761227405
В конце намек на лимит.
Ответить
Главные новости
ФотоСалах убрал из соцсетей упоминания о «Ливерпуле»
18:50
ВидеоМесси продлил контракт с «Интером Майами»
18:37
1
Лещук ответил на критику Быстрова
18:18
1
Заявление полиции об избиении пешехода футбольным судьей в Казани
18:06
8
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
17:47
Червиченко предположил, как американские санкции отразятся на «Спартаке»
17:39
2
ВидеоСтанкович обрадовался подарку от девушки и сказал, что он жирный
17:17
1
Семин назвал лучших тренеров РПЛ прямо сейчас
17:05
2
Рахимов ответил на требования болельщиков уволить его из «Рубина»
16:54
2
Губерниев высмеял «Спартак» на фоне американских санкций против «Лукойла»
16:47
8
Все новости
Все новости
«Спартак» наказали за оскорбления судьи Кукуяна на «Лукойл Арене»
19:00
Рахимов высказался о форме Кузяева
18:35
В «Крыльях» отреагировали на новость об ультиматуме Адиеву
17:56
Червиченко предположил, как американские санкции отразятся на «Спартаке»
17:39
2
Пономарев прокомментировал смерть Шустикова
17:31
Семин назвал лучших тренеров РПЛ прямо сейчас
17:05
2
Губерниев высмеял «Спартак» на фоне американских санкций против «Лукойла»
16:47
8
Министр спорта России отреагировал на смерть легенды «Торпедо»
16:29
1
«Крылья Советов» поставили ультиматум тренеру Адиеву
15:57
2
Только один клуб готов зимой выкупить Жерсона у «Зенита»
15:30
5
ФотоБайрамян рассказал о реакции партнеров по «Ростову» на его новый имидж
15:03
Ерохин вошел в топ-20 лучших бомбардиров «Зенита»
14:38
1
Гайч объяснил, почему провалился в ЦСКА
14:28
6
«Спартак» отверг аргентинского тренера
13:45
27
Реакция Ракова на интерес «Спартака»
13:25
5
Тренер «Ростова» Альба: «Мы похожи на «Атлетико»
12:12
3
ФотоАлип получил памятный подарок от «Зенита» из рук Зырянова
11:50
13
Соболев разом потерял крупную сумму денег
11:12
21
Радимов заявил, что в РПЛ работает тренер-шарлатан
10:51
7
«Ситуация – пожар»: инсайдер – о «Спартаке» на фоне санкций против «Лукойла»
10:35
11
«Лукойл» планирует избавиться от «Спартака»: подробности
10:16
15
Раскрыта причина, почему «Пари НН» не увольняет Шпилевского после 10 поражений в 11 матчах
10:05
13
25-миллионный новичок «Зенита» ответил, где пропадал 2 месяца
09:57
2
Стало известно, чем для «Спартака» чреваты санкции США, наложенные на «Лукойл»
09:38
8
«Лукойл» попал под санкции США – это грозит «Спартаку» большими проблемами
00:10
32
Жена Карпина описала идеальный выходной с мужем
Вчера, 19:49
6
Болельщики определили, какой тренер сильнее – Черчесов или Карпин
Вчера, 19:39
3
Самая сексуальная спортивная ведущая России дала руководству «Спартака» неожиданный совет, как вернуть клубу былое величие
Вчера, 19:13
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 