Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Байрамян рассказал о реакции партнеров по «Ростову» на его новый имидж

Байрамян рассказал о реакции партнеров по «Ростову» на его новый имидж

Сегодня, 15:03

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян раскрыл, как одноклубники отреагировали на его усы.

– Есть версия, что вы забили [»Пари НН»] и победили благодаря «усам надежды». Согласны?

– Так и есть. На самом деле нет какой‑то приметы. Просто так получилось.

– Как отреагировали партнеры на ваш имидж новый?

Кто‑то посмеялся, но все по‑доброму. Когда, например, я забил гол, то почувствовал эту большую любовь болельщиков, тренеров, футболистов.

Эти чувства взаимны. Я ждал, когда забью, и наконец‑то это случилось.

Еще по теме:
«Ростов» продлил контракт с Байрамяном, который в клубе 15 лет 2
В «Ростове» приняли решение по Байрамяну, который в клубе 15 лет 4
Комличенко выбрал самого стильного футболиста «Ростова» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Ростов Байрамян Хорен
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Фигу дал прогноз на матч «Реал» – «Барселона»
16:08
«Крылья Советов» поставили ультиматум тренеру Адиеву
15:57
ВидеоАрбитр Захаров избил человека на пешеходном переходе
15:45
1
Только один клуб готов зимой выкупить Жерсона у «Зенита»
15:30
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 3-го тура общего этапа
15:15
ФотоБайрамян рассказал о реакции партнеров по «Ростову» на его новый имидж
15:03
43-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2026 году
14:48
1
Гайч объяснил, почему провалился в ЦСКА
14:28
5
Умер предпоследний вице-чемпион Европы-1964 в составе сборной СССР
14:14
2
«Спартак» отверг аргентинского тренера
13:45
19
Все новости
Все новости
ФотоБайрамян рассказал о реакции партнеров по «Ростову» на его новый имидж
15:03
Ерохин вошел в топ-20 лучших бомбардиров «Зенита»
14:38
1
Гайч объяснил, почему провалился в ЦСКА
14:28
5
«Спартак» отверг аргентинского тренера
13:45
19
Реакция Ракова на интерес «Спартака»
13:25
4
Тренер «Ростова» Альба: «Мы похожи на «Атлетико»
12:12
3
ФотоАлип получил памятный подарок от «Зенита» из рук Зырянова
11:50
12
Соболев разом потерял крупную сумму денег
11:12
19
Радимов заявил, что в РПЛ работает тренер-шарлатан
10:51
7
«Ситуация – пожар»: инсайдер – о «Спартаке» на фоне санкций против «Лукойла»
10:35
11
«Лукойл» планирует избавиться от «Спартака»: подробности
10:16
13
Раскрыта причина, почему «Пари НН» не увольняет Шпилевского после 10 поражений в 11 матчах
10:05
12
25-миллионный новичок «Зенита» ответил, где пропадал 2 месяца
09:57
2
Стало известно, чем для «Спартака» чреваты санкции США, наложенные на «Лукойл»
09:38
8
«Лукойл» попал под санкции США – это грозит «Спартаку» большими проблемами
00:10
31
Жена Карпина описала идеальный выходной с мужем
Вчера, 19:49
6
Болельщики определили, какой тренер сильнее – Черчесов или Карпин
Вчера, 19:39
3
Самая сексуальная спортивная ведущая России дала руководству «Спартака» неожиданный совет, как вернуть клубу былое величие
Вчера, 19:13
28
Раскрыта судьба инфраструктуры «Динамо Мх» на фоне атаки БПЛА
Вчера, 18:55
Тренер «Акрона» высказался о завершении карьеры Дзюбы
Вчера, 18:35
6
Соболев нашел новое хобби после отказа от Доты
Вчера, 18:13
14
99-летний Симонян: «Мне неловко: вся моя плеяда ушла, а я пока что держусь!»
Вчера, 17:48
6
56-летний Шалимов ответил, можно ли к нему обращаться «Гарик»
Вчера, 17:35
7
Ветеран ЦСКА отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
Вчера, 17:25
5
Кокорина сравнили с Пеле и Роналдо
Вчера, 17:10
4
Радимов сравнил Станковича с Абаскалем: «Начал нести какую-то дичь»
Вчера, 16:51
11
Генич – о «Динамо»: «Сердце кровью обливается»
Вчера, 16:37
12
Раскрыта приоритетная задача ЦСКА в зимнее трансферное окно
Вчера, 16:23
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 