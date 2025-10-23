Байрамян рассказал о реакции партнеров по «Ростову» на его новый имидж

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян раскрыл, как одноклубники отреагировали на его усы.

– Есть версия, что вы забили [»Пари НН»] и победили благодаря «усам надежды». Согласны?

– Так и есть. На самом деле нет какой‑то приметы. Просто так получилось.

– Как отреагировали партнеры на ваш имидж новый?

– Кто‑то посмеялся, но все по‑доброму. Когда, например, я забил гол, то почувствовал эту большую любовь болельщиков, тренеров, футболистов.

Эти чувства взаимны. Я ждал, когда забью, и наконец‑то это случилось.