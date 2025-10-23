Шпилевский – о поражении «Пари НН»: «Мне стыдно за этот ужас»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский дал комментарий после кубкового матча против «Ростова» (1:4).

«Пари НН» вылетел из турнира.

У нижегородцев 10 поражений в 11 последних матчах.

Шпилевский в «Пари НН» с лета.

«Я хочу извиниться перед всеми болельщиками за ужаснейший первый тайм. Он, наверное, был самым худшим в нашем исполнении с того времени, как я тут работаю. Это полностью моя вина. Я ошибся в выборе структуры, выборе персонала. Так действовать нельзя, ты как будто делаешь одолжение на поле, это высокомерность некоторых футболистов.

Вторым таймом можно плюс‑минус остаться довольным. Понятно, индивидуальные ошибки. Четвертый гол – бросились вперед, можно сказать, не считается. За первый тайм надо просто извиниться, тут всю вину беру на себя. Это просто ужас, мне очень стыдно», – сказал Шпилевский.