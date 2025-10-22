Введите ваш ник на сайте
Бубнов назвал недоразумением сумасшедший гол Воробьева

Сегодня, 11:12
1

Александр Бубнов прокомментировал гол Дмитрия Воробьева в ворота ЦСКА. Форвард «Локомотива» забил дальним ударом с нулевого угла в 12-м туре РПЛ.

– У него мяч свалился. Вот. Поэтому он не бил по воротам, это гол-недоразумение, да.

– Это лучший гол в истории РПЛ?

– Нет, конечно. Какой там? Таких недоразумений знаешь сколько будет ещe и было уже?

– Ну, он необычный.

– Необычный, знаешь, в каком смысле? Что там вся команда «Локомотива» схватилась за голову и все смеялись, не радовались.

Источник: Коммент.Шоу
Россия. Премьер-лига Локомотив Воробьев Дмитрий Бубнов Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1761122346
Специально такой гол забить нельзя.Но его надо рассматривать в свете ошибок и достоинств игроков противоборствующих сторон, в данном эпизоде. Тороп спижонил, рикошет от противника,вся команда ЦСКА стояла и ждала "неизбежного", один Воробьёв продолжил ИГРАТЬ далее,а Тороп гулял по штрафной,потеряв ворота. Ведь никакого нулевого угла не было, Воробьёв подправил мяч и навесил его в штрафную.Далее все наблюдали,чем всё это закончится, а Тороп помахал крылышками, но тоже решил, в какой-то момент,что мяч уйдёт за ворота. Вывод :Воробьёв действовал как ИГРОК,а остальные-как статисты-болельщики. А бил по воротам (тогда это нелепость),или давал мяч в борьбу, он и сам не знает.Получилось как получилось.Браво одному и порицание другим.
Ответить
