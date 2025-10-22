Бубнов назвал недоразумением сумасшедший гол Воробьева

Александр Бубнов прокомментировал гол Дмитрия Воробьева в ворота ЦСКА. Форвард «Локомотива» забил дальним ударом с нулевого угла в 12-м туре РПЛ.

– У него мяч свалился. Вот. Поэтому он не бил по воротам, это гол-недоразумение, да.

– Это лучший гол в истории РПЛ?

– Нет, конечно. Какой там? Таких недоразумений знаешь сколько будет ещe и было уже?

– Ну, он необычный.

– Необычный, знаешь, в каком смысле? Что там вся команда «Локомотива» схватилась за голову и все смеялись, не радовались.