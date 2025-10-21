Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Барселона» уничтожила «Олимпиакос», «Кайрат» набрал первое очко

Лига чемпионов. «Барселона» уничтожила «Олимпиакос», «Кайрат» набрал первое очко

Сегодня, 21:38

Третий тур общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 стартовал двумя матчами.

«Барселона» разгромила «Олимпиакос» со счетом 6:1 благодаря хет-трику Фермина Лопеса.

«Кайрат» дома поделил очки с «Пафосом», играя с 4-й минуты в большинстве.

Лига чемпионов. 3 тур
Кайрат - Пафос - 0:0 (0:0)
Удаления: нет - Ж. Коррейя, 4.
Таблица турнира Календарь турнира
Барселона - Олимпиакос - 6:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Ф. Лопес, 7; 2:0 - Ф. Лопес, 39; 2:1 - А. Эль-Кааби, 54 (с пенальти); 3:1 - Л. Ямаль, 68 (с пенальти); 4:1 - М. Рэшфорд, 74; 5:1 - Ф. Лопес, 76; 6:1 - М. Рэшфорд, 79.
Удаления: нет - С. Хецце, 57 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
«Реал» обратился в КОНКАКАФ из-за «Барселоны»
У «Реала» шесть травмированных защитников перед Эль Класико 2
Даниил Медведев назвал лучших футболистов мира 1
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Олимпиакос Барселона Кайрат Пафос
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Определились две пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
22:43
Кубок России. ЦСКА забрал 1-е место в группе, обыграв «Акрон» (3:2)
22:29
4
Ямаль побил рекорд Лиги чемпионов
22:22
Билялетдинов – о будущем тренере «Спартака»: «Откуда вы его выкопали?»
22:10
2
Станкович отреагировал на слухи об уходе из «Спартака»
21:47
1
Лига чемпионов. «Барселона» уничтожила «Олимпиакос», «Кайрат» набрал первое очко
21:38
Радимов назвал тренера РПЛ, разгневавшего футбольного бога
21:21
1
В Лиге чемпионов получена самая ранняя красная карточка
21:09
1
Станкович прокомментировал волевую победу «Спартака» над махачкалинским «Динамо»
20:44
СпецпроектНовый тест: определите игрока РПЛ по одноклубникам
20:43
Все новости
Все новости
Лига чемпионов. «Барселона» уничтожила «Олимпиакос», «Кайрат» набрал первое очко
21:38
В Лиге чемпионов получена самая ранняя красная карточка
21:09
1
Президент «Кайрата» высказался о матче с «Реалом»
15:56
Где смотреть матч «Бавария» – «Брюгге»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
10:03
Где смотреть матч «Челси» – «Аякс»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
10:02
Где смотреть матч «Айнтрахт» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
10:00
Где смотреть матч «Реал» – «Ювентус»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
09:59
Где смотреть матч «Монако» – «Тоттенхэм»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
09:57
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
Вчера, 13:09
Где смотреть матч «Арсенал» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
Вчера, 13:07
Где смотреть матч «Байер» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
Вчера, 13:06
Где смотреть матч «Юнион СЖ» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
Вчера, 12:58
Где смотреть матч «Барселона» – «Олимпиакос»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
Вчера, 12:55
Где смотреть матч «Кайрат» – «Пафос»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
Вчера, 12:52
Семак следит за выступлением «Кайрата» в Лиге чемпионов
15 октября
8
В Лиге чемпионов появится матч открытия: подробности
14 октября
Netflix может стать вещателем Лиги чемпионов: подробности
8 октября
Стало известно, сколько болельщиков не попали на матч «Кайрат» – «Реал»
8 октября
Президент УЕФА: «Европейский футбол окреп – мы преодолели беспрецедентные кризисы»
8 октября
3
Россиянин из «Кайрата» рассказал, как ему игралось против Мбаппе
4 октября
Организаторы Суперлиги предложили УЕФА изменить Лигу чемпионов: подробности
3 октября
5
ВидеоМоуринью на «Стэмфорд Бридж» угостили его любимым десертом
2 октября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
2 октября
1
Болельщик «Кайрата» обменял BMW на билет на матч с «Реалом»
2 октября
6
Энрике назвал явного фаворита сезона ЛЧ
2 октября
Владелец «Кайрата» поделился эмоциями после 0:5 от «Реала»
2 октября
1
Сафонов прокомментировал победу над «Барселоной»: «Ну вот и лузнула «Барса»
2 октября
10
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
2 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 