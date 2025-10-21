Лига чемпионов. «Барселона» уничтожила «Олимпиакос», «Кайрат» набрал первое очко

Третий тур общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 стартовал двумя матчами.
«Барселона» разгромила «Олимпиакос» со счетом 6:1 благодаря хет-трику Фермина Лопеса.
«Кайрат» дома поделил очки с «Пафосом», играя с 4-й минуты в большинстве.
Лига чемпионов. 3 тур
Кайрат - Пафос - 0:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Удаления: нет - Ж. Коррейя, 4.
Барселона - Олимпиакос - 6:1 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ф. Лопес, 7; 2:0 - Ф. Лопес, 39; 2:1 - А. Эль-Кааби, 54 (с пенальти); 3:1 - Л. Ямаль, 68 (с пенальти); 4:1 - М. Рэшфорд, 74; 5:1 - Ф. Лопес, 76; 6:1 - М. Рэшфорд, 79.
Удаления: нет - С. Хецце, 57 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»