«Спартаку» посоветовали нового вратаря: «Он сильнее всех наших голкиперов»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак предложил клубу замену для Александра Максименко.

«Матвею [Сафонову] надо уходить из «ПСЖ». Они сделали ставку на француза, потом они его протаранят в сборную в роли основного, сделают любимцем нации.

«Спартаку» же надо рассмотреть Сафонова в качестве усиления вратарской линии. Если бы от меня зависело, то я бы уже в течение пяти минут рассмотрел эту кандидатуру.

Сафонов сильнее всех наших голкиперов. Да, у нас есть вратарь-пример в ЦСКА [Игорь Акинфеев], но после него Матвей сильнее остальных», – заявил Первак.