  • «Спартаку» посоветовали нового вратаря: «Он сильнее всех наших голкиперов»

«Спартаку» посоветовали нового вратаря: «Он сильнее всех наших голкиперов»

Сегодня, 18:51
10

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак предложил клубу замену для Александра Максименко.

«Матвею [Сафонову] надо уходить из «ПСЖ». Они сделали ставку на француза, потом они его протаранят в сборную в роли основного, сделают любимцем нации.

«Спартаку» же надо рассмотреть Сафонова в качестве усиления вратарской линии. Если бы от меня зависело, то я бы уже в течение пяти минут рассмотрел эту кандидатуру.

Сафонов сильнее всех наших голкиперов. Да, у нас есть вратарь-пример в ЦСКА [Игорь Акинфеев], но после него Матвей сильнее остальных», – заявил Первак.

  • В новом сезоне Сафонов ни разу не выходил на поле.
  • У голкипера сборной России было 17 матчей с 13 пропущенными голами в прошлом сезоне.
  • На него претендуют три европейских клуба.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Спартак Сафонов Матвей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1761062219
щас бы покупать вратаря за 20 лямов. и самому сафонову нужен этот позор? лучше в валенсию перейти.
Ответить
BRO_football
1761062343
Нет уж лучше на лавке сидеть в ПСЖ, чем в Спартаке переходить
Ответить
vodomut
1761062387
да спартаку подойдет ,на лавке хорошо сидит-спокойно!
Ответить
Томик
1761066230
Зато если пропускает, то может и по пять. Помазун пусть играет, пока Максименко в прострации. Какой к хренам Сафонов?
Ответить
Томик
1761066321
Нам бы Пруцева не просрать случайно. А то в сборной Наиля покусали - выпустить то некого вместо него. А Сафонов пусть францию окучивает.
Ответить
FWSPM
1761066876
да вопросов нет но платить за него 20-30 лямов никто не будет
Ответить
Константин-Шапкин-google
1761068030
Вопрос назрел. А кого брать?
Ответить
Krics
1761068609
Верните деда в защиту и воротчик не нужен,ихмо.
Ответить
TOMSON
1761069902
Сафонова сейчас многие захотят. Такой паспортист… Но я думаю в Россию сам Матвей не захочет..
Ответить
