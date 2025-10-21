Акинфеев рассказал о просьбе тренера ЦСКА Челестини

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев раскрыл, о чем просил команду ее новый главный тренер Фабио Челестини сразу после назначения.
«Когда Челестини только пришел в клуб, журналисты много писали о том, что он гораздо более жесткий специалист, нежели Николич: кучу ограничений ввел, мясо есть запретил... По факту ничего он нам не запрещал.
У Фабио совершенно европейский подход к процессу, он очень разный в жизни и на тренировках, может повысить на кого-то голос, но при этом сказал нам как-то такую фразу: «Я пришел в клуб, чтобы помогать. Так помогите же и вы мне!»
У Николича были примерно такие же установки: любой игрок может ошибиться, но безразличия на поле быть не должно», – написал Акинфеев в своей автобиографической книге, которая появится в продаже 6 ноября.
- ЦСКА назначил Челестини 20 июня.
- Армейцы набрали 24 очка в 12 турах РПЛ и занимают 3-е место в таблице лиги.