Акинфеев рассказал о просьбе тренера ЦСКА Челестини

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев раскрыл, о чем просил команду ее новый главный тренер Фабио Челестини сразу после назначения.

«Когда Челестини только пришел в клуб, журналисты много писали о том, что он гораздо более жесткий специалист, нежели Николич: кучу ограничений ввел, мясо есть запретил... По факту ничего он нам не запрещал.

У Фабио совершенно европейский подход к процессу, он очень разный в жизни и на тренировках, может повысить на кого-то голос, но при этом сказал нам как-то такую фразу: «Я пришел в клуб, чтобы помогать. Так помогите же и вы мне!»

У Николича были примерно такие же установки: любой игрок может ошибиться, но безразличия на поле быть не должно», – написал Акинфеев в своей автобиографической книге, которая появится в продаже 6 ноября.