Сафонову посоветовали перейти в «Зенит»: «Нечего ему делать за рубежом»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову нужно возвращаться в РПЛ.
«Бесполезно цепляться за команду. О нем уже сложилось мнение как о вратаре. Он ненадежный, поэтому его не выставляют.
Лучше ему найти другую команду – и лучше в России. Нечего ему делать за рубежом, ковыряться с ними.
Здесь он найдет хорошую команду, здесь он был на хорошем счету. А туда рванул либо за большими деньгами, либо из-за слишком высокого самомнения.
Тем более если «Зенит» его захочет к себе. Это было бы вообще здорово. И для него, и для его карьеры, и для России, и для самой команды», – сказал Пономарев.
- У голкипера сборной России в прошлом сезоне было 17 матчей с 13 пропущенными голами.
- В новом сезоне он ни разу не выходил на поле.
Источник: «Р-Спорт»