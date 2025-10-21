Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Сафонову посоветовали перейти в «Зенит»: «Нечего ему делать за рубежом»

Сафонову посоветовали перейти в «Зенит»: «Нечего ему делать за рубежом»

Сегодня, 13:47
11

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову нужно возвращаться в РПЛ.

«Бесполезно цепляться за команду. О нем уже сложилось мнение как о вратаре. Он ненадежный, поэтому его не выставляют.

Лучше ему найти другую команду – и лучше в России. Нечего ему делать за рубежом, ковыряться с ними.

Здесь он найдет хорошую команду, здесь он был на хорошем счету. А туда рванул либо за большими деньгами, либо из-за слишком высокого самомнения.

Тем более если «Зенит» его захочет к себе. Это было бы вообще здорово. И для него, и для его карьеры, и для России, и для самой команды», – сказал Пономарев.

  • У голкипера сборной России в прошлом сезоне было 17 матчей с 13 пропущенными голами.
  • В новом сезоне он ни разу не выходил на поле.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Зенит Сафонов Матвей Пономарев Владимир
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Айболид
1761044957
Ага , в нападение его .
Ответить
рылы
1761046068
у зенита комплект с вратарями, никто не требуется. тем более за невменяемые деньги. лавочник, который первым делом привёз гол в сборной, а потом ещё. хотя до этого играли на ноль со всеми. пусть в спартаг идёт, потому что у них максименка, от игры которого хряки истошно визжат в бачках.
Ответить
vvv123
1761046579
Нахр эта дыра Зениту?
Ответить
bset
1761046793
Нахр Сафонову эта дыра?
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1761046850
Опять у деда таблетки закончились,представляю,как его родня с ним офигевает
Ответить
Garrincha58
1761050391
в Зените окончательно сядет на лавку, как Латышонок
Ответить
Spartak_forv@
1761052080
Зависть так и прет из наших пенсионеров
Ответить
гууд
1761053762
Вот из за таких цветных попугаев, наши ребята и не едут заграницу играть... конечно там конкуренция, так там и футбол другой.
Ответить
ScarlettOgusania
1761054191
пономарь явно не в своем уме, будто ПСЖ рвется отдать Сафонова даром, заплатив за него 20 лимонов...) ценник будет соответствующий для команд РПЛ - вперёд и с песней, советчик-антисоветчик...))
Ответить
Alemann
1761054314
На x@z он Зениту? Бревен и без него хватает.
Ответить
