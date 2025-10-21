Сафонову посоветовали перейти в «Зенит»: «Нечего ему делать за рубежом»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову нужно возвращаться в РПЛ.

«Бесполезно цепляться за команду. О нем уже сложилось мнение как о вратаре. Он ненадежный, поэтому его не выставляют.

Лучше ему найти другую команду – и лучше в России. Нечего ему делать за рубежом, ковыряться с ними.

Здесь он найдет хорошую команду, здесь он был на хорошем счету. А туда рванул либо за большими деньгами, либо из-за слишком высокого самомнения.

Тем более если «Зенит» его захочет к себе. Это было бы вообще здорово. И для него, и для его карьеры, и для России, и для самой команды», – сказал Пономарев.