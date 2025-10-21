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  • Названа реальная цена Батракова: «Зимой по нему начнется движение»

Названа реальная цена Батракова: «Зимой по нему начнется движение»

21 октября 2025, 13:08
6

Футбольный функционер Дмитрий Андреев высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове. Он считает, что 20-летний россиянин стоит 30 миллионов евро.

«Батраков – просто красавец, настоящая звезда нашего футбола. Последние два года он в полном порядке, держит уровень. Просто кайф наблюдать за его игрой. Кажется, в атаке он умеет все.

Считаю, что 30 миллионов евро – реальная цена, которую за него спокойно могут заплатить, он стоит этих денег. Думаю, что уже зимой по нему начнется движение», – сказал Андреев.

  • Батраков провел 16 матчей в этом сезоне и забил 12 голов.
  • Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны трех топ-клубов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (6)
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1761042386
Батраков "двинется вверх"(где уже плотно пустил корни Мэтью), а "Локомотив"-вниз. Так пытаются поднять уровень клубного отечественного футбола.
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DeStar
1761042428
ну батраков реально красавец по игре. Нужно поддерживать тех кто реально что-то может показать, а он может.
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...уефан
1761043287
...последнее слово по лоту-"Батраков" остаётся за Иришкой!...
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rash1959
1761048034
его "мама" не отпустит
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Вомбат
1761050018
А другие говорят, что движение начнется по Кисляку. А третьи, что по Баринову. А четвертые, и так далее. Смысл какой мусолить эти слухи в разгар сезона?
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Garrincha58
1761050783
больше не о чём писать оставьте его в покое не мешайте клепать голы скоро в Питере играть
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