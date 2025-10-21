Названа реальная цена Батракова: «Зимой по нему начнется движение»

Футбольный функционер Дмитрий Андреев высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове. Он считает, что 20-летний россиянин стоит 30 миллионов евро.

«Батраков – просто красавец, настоящая звезда нашего футбола. Последние два года он в полном порядке, держит уровень. Просто кайф наблюдать за его игрой. Кажется, в атаке он умеет все.

Считаю, что 30 миллионов евро – реальная цена, которую за него спокойно могут заплатить, он стоит этих денег. Думаю, что уже зимой по нему начнется движение», – сказал Андреев.