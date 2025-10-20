Экс-советник Федуна усомнился в перспективах Спаллетти в «Спартаке»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, порассуждал о гипотетическом назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера московской команды.

«На мой взгляд, Спаллетти – очень сильный и подготовленный тренер. Его приход был бы хорошим вариантом.

Но не знаю, справится ли он с работой в «Спартаке». Посмотрим, как сложится ситуация», – сказал Камоцци.