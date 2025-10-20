В «Динамо» объяснили, почему Миранчук покидал стадион на костылях

Врач «Динамо» Александр Родионов высказался о травме Антона Миранчука. Полузащитник бело-голубых покидал стадион на костылях после матча с «Ахматом» (2:2).

«Он шeл в отрезе и на костылях, чтобы обеспечить неподвижность. Посмотрим завтра, будет ли сохраняться болезненность. Тогда же станут понятны ориентировочные сроки. В острой фазе тяжело говорить, какие будут сроки восстановления. Всe узнаем завтра», – сказал врач «Динамо».