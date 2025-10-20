В «Динамо» объяснили, почему Миранчук покидал стадион на костылях

Врач «Динамо» Александр Родионов высказался о травме Антона Миранчука. Полузащитник бело-голубых покидал стадион на костылях после матча с «Ахматом» (2:2).
«Он шeл в отрезе и на костылях, чтобы обеспечить неподвижность. Посмотрим завтра, будет ли сохраняться болезненность. Тогда же станут понятны ориентировочные сроки. В острой фазе тяжело говорить, какие будут сроки восстановления. Всe узнаем завтра», – сказал врач «Динамо».
- Впереди у «Динамо» кубковый матч с «Крыльями Советов» (22 октября) и игра РПЛ с «Зенитом» (26 октября).
- У Миранчука в сезоне РПЛ 6 матчей, 2 ассиста.
Источник: «РБ Спорт»