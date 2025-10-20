Черчесов рассказал об отношениях с Карпиным: «Что, плохое совсем прошлое?»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после матча с «Динамо» рассказал об отношениях с Валерием Карпиным.

– Насколько для вас было принципиально выиграть у «Динамо» Валерия Карпина, если учесть, какое у вас прошлое было вместе в «Спартаке»?

– А что, плохое совсем прошлое? Не понял. Вы говорите «какое прошлое» – а какое? У людей рядом с вами тоже немой вопрос. По-моему, неплохое прошлое. А в «Динамо» – тем более.

Для меня было принципиально и в матче с «Краснодаром» выиграть. Все игры принципиальные. А то, какой вы смысл вкладываете, – этого нет. Никаких проблем.