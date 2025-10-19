Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Титова на скорую отставку Станковича

Сегодня, 16:45
1

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал планы клуба уволить главного тренера Деяна Станковича.

  • Уже есть договоренность с испанцем Луисом Гарсией Пласой.
  • Вскоре его должны назначить.
  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

– Вы продолжаете придерживаться мнения о том, что Станковича не нужно убирать?

– Я всегда говорил и говорю, что любому тренеру надо минимум два-три года, чтобы он сделал команду. Сегодня два-три года тебе никто не даст, потому что требуют. Это тупик. «Спартак» – одна из самых быстро меняющих главных тренеров команд. Есть статистика, по которой в клубе в среднем никто не работал больше года. Кто-то полтора года, кто-то два или полгода. Для меня это спортивный шок.

Должна быть стабильность, как в тренерском штабе, так и у футболистов. Пришeл один тренер – нужны такие футболисты. Пришeл другой – этих убрать, взять других. Сегодня есть такие финансовые возможности, когда это можно делать. Но есть возможность всe это поменять: сэкономить, брать качественных легионеров, поставить тренера, который будет работать и со временем даст результат. Самое главное – больше доверять российским футболистам. Это то, за что я «топлю». Хочется, чтобы наши играли как можно чаще.

Еще по теме:
Губерниев – о новом тренере «Спартака»: «Похоже на фильм «Агония» 1
Прогноз Мостового на будущее «Спартака» без Бабича
Рабинер по пунктам расписал, что будет со «Спартаком» после назначения Гарсии Пласы 26
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Титов Егор Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1760890580
ДОЛОЙ ЛИМИТ
Ответить
Главные новости
АПЛ. Гол Магуайра принес «МЮ» победу над «Ливерпулем» в гостях (2:1), у «красных» 4 поражения подряд впервые с 1987 года
20:29
Талалаев прокомментировал 3:0 «Балтики» против «Рубина»
19:58
1
Губерниев оскорбил Станковича двумя словами
19:27
6
Определилась новая команда Станковича
19:18
5
Известен день, когда «Спартак» поменяет Станковича на Гарсию Пласу
19:11
7
РПЛ. «Балтика» не пощадила «Рубин» (3:0) в Казани, Даку не реализовал пенальти
18:58
16
В Испании обозначили, кто лучше – новый тренер «Спартака» Гарсия Пласа или Абаскаль
18:17
8
«Локо» предложил Баринову 2 варианта продления контракта
18:09
5
Титов прокомментировал ничью «Спартака» с «Ростовом»
18:01
1
Семак прокомментировал разгром «Сочи»
17:19
12
Все новости
Все новости
Реакция Рахимова на 0:3 от «Балтики»
20:16
1
Петржела в чемпионской гонке РПЛ болеет не за «Зенит»
19:50
Шпилевский заявил, что он плохой тренер
19:38
1
РПЛ. «Балтика» не пощадила «Рубин» (3:0) в Казани, Даку не реализовал пенальти
18:58
16
Агент Баринова подтвердил, что предложение «Локо» о продлении контракта отвергнуто
18:47
ВидеоЭкс-комментатор «Матч ТВ» поругал Шнякина за работу на игре «Локо» – ЦСКА
18:30
3
В Испании обозначили, кто лучше – новый тренер «Спартака» Гарсия Пласа или Абаскаль
18:17
8
«Локо» предложил Баринову 2 варианта продления контракта
18:09
5
Титов прокомментировал ничью «Спартака» с «Ростовом»
18:01
1
Осинькин отреагировал на 0:3 от «Зенита»
17:43
1
Семак прокомментировал разгром «Сочи»
17:19
12
ВидеоСемак ответил, можно ли к нему обращаться «Сергей»
17:10
Талалаев рассказал о подготовке к матчу с «Рубином», упомянув некую тетю Раису
17:03
3
Реакция Титова на скорую отставку Станковича
16:45
1
ВидеоМостовой демонстративно не стал праздновать гол в ворота «Сочи»
16:37
2
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:34
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:31
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:30
РПЛ. «Зенит» за счет двух пенальти разгромил «Сочи» (3:0) и приблизился к лидерам
16:28
52
Карпин разрешил не называть его по отчеству: «Просто Валера»
16:22
Губерниев – о новом тренере «Спартака»: «Похоже на фильм «Агония»
15:58
5
Круговой извинился за 0:3 от «Локо»
15:49
2
Прогноз Мостового на будущее «Спартака» без Бабича
15:40
2
Реакция Карпина на инцидент с участием жены в Монако
15:19
6
ВидеоЗащитник Алип вывел «Зенит» вперед в матче с «Сочи»
14:52
5
Раскрыт диагноз Дивеева, которому разбили нос в дерби
14:23
5
«Зенит» выйдет на матч с «Сочи» с одним полевым россиянином, но с шестью бразильцами
14:12
19
«Не понимаю, что происходит, есть боль, злость»: Шпилевский – о поражении от «Акрона»
14:05
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 